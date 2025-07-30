Группа компаний ЛД приняла решение об увеличении производственных мощностей фланцевых компенсаторов.

Данные компенсаторы используются в системах отопления, водоснабжения, канализации, водоочистки, пожаротушения и различных технологических трубопроводах в качестве антивибрационной вставки. Может использоваться для уменьшения температурных смещений трубопровода. Компенсатор фланцевый резиновый предназначен для:

устранения и сокращения вибраций и шумов;

поглощения части энергии гидравлических ударов;

компенсации температурных перемещений;

компенсации смещений трубопроводов;

компенсации тепловых удлинений (сокращений) трубопроводов;

компенсации несоответствия осей трубопроводов при монтаже;

гальванической развязки трубопроводов, сделанных из различных материалов

для защиты от электролитической (электрохимической) коррозии;

компенсации тепловых удлинений (сокращений) трубопроводов.



На сегодняшний день к заказу с челябинского склада доступны компенсаторы от 50 до 150 DN.