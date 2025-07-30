Группа компаний ЛД приняла решение об увеличении производственных мощностей фланцевых компенсаторов.

Данные компенсаторы используются в системах отопления, водоснабжения, канализации, водоочистки, пожаротушения и различных технологических трубопроводах в качестве антивибрационной вставки. Может использоваться для уменьшения температурных смещений трубопровода. Компенсатор фланцевый резиновый предназначен для:
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устранения и сокращения вибраций и шумов;
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поглощения части энергии гидравлических ударов;
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компенсации температурных перемещений;
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компенсации смещений трубопроводов;
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компенсации тепловых удлинений (сокращений) трубопроводов;
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компенсации несоответствия осей трубопроводов при монтаже;
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гальванической развязки трубопроводов, сделанных из различных материалов
для защиты от электролитической (электрохимической) коррозии;
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компенсации тепловых удлинений (сокращений) трубопроводов.
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На сегодняшний день к заказу с челябинского склада доступны компенсаторы от 50 до 150 DN.