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Группа компаний ЛД приняла решение об увеличении производственных мощностей фланцевых компенсаторов.

30 июля, 2025 32

Данные компенсаторы используются в системах отопления, водоснабжения, канализации, водоочистки, пожаротушения и различных технологических трубопроводах в качестве антивибрационной вставки. Может использоваться для уменьшения температурных смещений трубопровода. Компенсатор фланцевый резиновый предназначен для:

  • устранения и сокращения вибраций и шумов;

  • поглощения части энергии гидравлических ударов;

  • компенсации температурных перемещений;

  • компенсации смещений трубопроводов;

  • компенсации тепловых удлинений (сокращений) трубопроводов;

  • компенсации несоответствия осей трубопроводов при монтаже;

  • гальванической развязки трубопроводов, сделанных из различных материалов
      для защиты от электролитической (электрохимической) коррозии;

  • компенсации тепловых удлинений (сокращений) трубопроводов.

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На сегодняшний день к заказу с челябинского склада доступны компенсаторы от 50 до 150 DN.

 


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