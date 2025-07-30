УЧЕБНАЯ ТРЕНИРОВКА ТПА. В Нефтекамске прошла противоаварийная тренировка персонала филиала «БашРТС-Нефтекамск» в рамках подготовки к следующему отопительному периоду.

Учебное мероприятие состоялось в ходе ежегодного выездного совещания при участии руководителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, глав администраций муниципальных районов и городских округов, руководителей предприятий ЖКХ на территории городского округа город Нефтекамск.

Как отметил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Юрий Палтусов, целью тренировки стала проверка готовности персонала самостоятельно, грамотно и оперативно ориентироваться в аварийных режимах, а также способность принимать правильные решения. При этом принципиально важно ликвидировать возникающие инциденты в максимально сжатые сроки, а также не допускать превращения инцидентов в аварии, особенно в зимний период. Для этого необходимо, чтобы персонал был высококвалифицированным, подготовленным и не просто знал должностные инструкции в теории, но и умел применять знания на практике.

Согласно вводным тренировки, произошло техническое повреждение тепловой магистрали на обратном трубопроводе с остановкой водогрейного котла в котельном цехе №2, при этом метеорологические условия соответствуют морозной зиме – по легенде, температура окружающего воздуха составляет минус 20° С. В ходе учений специалистам теплоснабжающей организации предстояло оперативно и слаженно выполнить все необходимые действия, направленные на устранение нештатной ситуации: от оперативного руководства локализацией и ликвидацией аварии в минимальные сроки до пуска в работу отключенного оборудования с сохранением заданных температурного и гидравлического режимов. Основной задачей стало недопущение останова работы котельного цеха в условиях морозной погоды во избежание серьезных последствий в виде отключения городской инфраструктуры от теплоснабжения. Коллектив филиала «БашРТС-Нефтекамск» отлично справился с поставленной задачей, все действия по ликвидации были выполнены в соответствии с регламентами и в кратчайшие сроки.

Источник: rosteplo.ru