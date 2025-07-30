НПО АСТА начало серийное производство нового универсального линейного электропривода

На предприятии НПО АСТА мы начали серийное производство первого типоразмера российского универсального линейного электропривода для регулирующих клапанов. Разработка и подготовка к производству электроприводов осуществлялась более двух лет. При проектировании был сделан упор на надежность, точность и функциональность.

Главные преимущества электроприводов АСТА:

Новый привод — универсален, и благодаря оптимизации, заменяет сразу несколько исполнений: может управляться как аналоговым сигналом, так и работать в трехпозиционном режиме; напряжение питания может быть как 220В, так и 24В.

Для переключения управляющего сигнала и типа питания не требуется специализированное программное обеспечение с подключением внешних устройств — все переключения осуществляются механически.

Возможность регулировать скорость перемещения штока привода позволяет наиболее оптимально настроить режимы регулировки, избегая автоколебаний и увеличивая точность поддержания параметров.

Собственное российское производство пневмо- и электроприводов стало результатом внедрения систем менеджмента качества – у российских партнеров и непосредственно на заводе НПО АСТА изготавливается максимальное количество узлов и элементов привода для того, чтобы контролировать качество выпускаемой продукции.

Испытания прототипов проводились в течение 15 месяцев как в лабораторных условиях, так и на предприятиях партнеров.

Электроприводы АСТА ЭПР/ЭПА устанавливаются на регулирующие клапаны, как на бытовые серии АСТА Р223 ТЕРМОКОМПАКТ (для теплоснабжения), так и на промышленные АСТА Р123 для пара, технических и агрессивных сред. С начала 2024 года НПО АСТА также производит собственные пневмоприводы. Таким образом, на заводе выпускается законченный продукт (клапан+привод) с максимально возможной степенью локализации.

Особенности электропривода АСТА ЭПР/ЭПА:

- универсальный электропривод с усилием 2000Н, предназначенный для установки на регулирующие клапаны типоразмеров DN15 – DN100;

- механическое переключение режима питания 220В/24В без подключения к компьютеру;

- выбор сигнала управления — механическое переключение режима управляющего сигнала с трехпозиционного на аналоговый (4-20мА);

- механическое переключение скорости перемещения штока (предусмотрена высокая скорость для систем ГВС)

Электропривод будет совершенствоваться. Сейчас в разработке находится исполнение с функцией безопасности, обеспечивающей автоматическое закрытие клапана при отключении питания и исполнение с усилием 4000Н для следующей линейки типоразмеров.

Цены на электроприводы зафиксированы в рублях. Отгрузки со склада начнутся уже в июле. На все продукты АСТА действует расширенная гарантия 2 года.



