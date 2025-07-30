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НПО АСТА начало серийное производство нового универсального линейного электропривода

30 июля, 2025 30

На предприятии НПО АСТА мы начали серийное производство первого типоразмера российского универсального линейного электропривода для регулирующих клапанов. Разработка и подготовка к производству электроприводов осуществлялась более двух лет. При проектировании был сделан упор на надежность, точность и функциональность.

Главные преимущества электроприводов АСТА:

  • Новый привод — универсален, и благодаря оптимизации, заменяет сразу несколько исполнений: может управляться как аналоговым сигналом, так и работать в трехпозиционном режиме; напряжение питания может быть как 220В, так и 24В.

  • Для переключения управляющего сигнала и типа питания не требуется специализированное программное обеспечение с подключением внешних устройств — все переключения осуществляются механически.

  • Возможность регулировать скорость перемещения штока привода позволяет наиболее оптимально настроить режимы регулировки, избегая автоколебаний и увеличивая точность поддержания параметров.   

Собственное российское производство пневмо- и электроприводов стало результатом внедрения систем менеджмента качества – у российских партнеров и непосредственно на заводе НПО АСТА изготавливается максимальное количество узлов и элементов привода для того, чтобы контролировать качество выпускаемой продукции.

Испытания прототипов проводились в течение 15 месяцев как в лабораторных условиях, так и на предприятиях партнеров.

Электроприводы АСТА ЭПР/ЭПА устанавливаются на регулирующие клапаны, как на бытовые серии АСТА Р223 ТЕРМОКОМПАКТ (для теплоснабжения), так и на промышленные АСТА Р123 для пара, технических и агрессивных сред. С начала 2024 года НПО АСТА также производит собственные пневмоприводыТаким образом, на заводе выпускается законченный продукт (клапан+привод) с максимально возможной степенью локализации. 

Особенности электропривода АСТА ЭПР/ЭПА:

- универсальный электропривод с усилием 2000Н, предназначенный для установки на регулирующие клапаны типоразмеров DN15 – DN100;

- механическое переключение режима питания 220В/24В без подключения к компьютеру;

- выбор сигнала управления — механическое переключение режима управляющего сигнала с трехпозиционного на аналоговый (4-20мА);

- механическое переключение скорости перемещения штока (предусмотрена высокая скорость для систем ГВС)

Электропривод будет совершенствоваться. Сейчас в разработке находится исполнение с функцией безопасности, обеспечивающей автоматическое закрытие клапана при отключении питания и исполнение с усилием 4000Н для следующей линейки типоразмеров. 

Цены на электроприводы зафиксированы в рублях. Отгрузки со склада начнутся уже в июле. На все продукты АСТА действует расширенная гарантия 2 года.

 



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