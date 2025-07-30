С 3 по 5 сентября 2025 года в Оренбурге состоится отраслевое событие – XVIII специализированная выставка-форум «Газ. Нефть. Оренбуржье».

Форум включает работу свыше 40 мероприятий по вопросам импортозамещения в ТЭК, инновационным технологиям переработки нефти и газа, информационной безопасности и цифровизации, технического регулирования и метрологического обеспечения; государственной поддержки предприятий; охраны окружающей среды на промышленных объектах, производственно-технической кооперации предприятий ТЭК и другим направлениям. В качестве организаторов секций выступают органы государственной власти Оренбургской области, крупные промышленные предприятия и научные учреждения.

Для участия и посещения деловых мероприятий необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке: orenburg-gazneft.ru/reg/

Оргкомитет деловой программы: (347) 246-42-81, 246-42-85, kongress@orenburg-gazneft.ru