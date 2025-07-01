Понимая важность ситуации, в 2022 году, руководство Челябинской компании ЛД приняло решение о запуске на  базе завода «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (входит в ГК ЛД) производства редукторов под маркой LD.

Такой ход позволил компании выстроить независимую от экономических и политических факторов работу, увеличить объёмы производства стальных шаровых кранов и поворотно-дисковых затворов, которые необходимы для тепловых, газовых и других инженерных сетей по всей России Новым этапом в развитии производства челябинских редукторов станет запуск подстанции 110 кВ. Важный для компании ЛД и всего города проект был реализован совместно с челябинским филиалом ПАО «Россети Урал». Системный оператор участвовал в разработке технического задания, расчётах электроэнергетических режимов, реализовал комплекс режимных и организационных мероприятий для ввода подстанции 110 кВ в эксплуатацию. Большую роль в работе над проектом оказало Правительство Челябинской области.

«Редукторы применяются повсеместно — и в металлургии, и в энергетике, и многих других отраслях. В первую очередь мы планируем закрыть собственные задачи, осуществить импортозамещение в арматуростроении, после наладить выпуск продукции, под нужды других отраслей, — рассказывает руководитель Группы компаний ЛД Дмитрий Левин. — Наш опыт показывает, что российские заводы могут производить редукторы высочайшего класса, не уступающие европейским или китайским аналогам. Но их производство требует высокого уровня технического вооружения предприятия-изготовителя, а также необходимых производственных мощностей. Мы благодарим Правительство Челябинской области и челябинский филиал ПАО «Россети Урал» за помощь в реализации важного проекта».

ЛД (бренд LD) — системообразующее предприятие России по производству и поставке трубопроводной арматуры и оборудования. В Группу Компаний ЛД (далее — ГК ЛД) входит четыре производственные площадки полного цикла: «ЧелябинскСпецГражданСтрой», «ЛД Прайд», «Челябинский фланцевый завод», «ЛД Фитинг». У каждого завода есть своя специализация выпускаемой продукции. ЛД — российский производитель, осуществляющий, в том числе, поставки по государственному оборонному заказу, включён в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 27.09.2022 №4070. Общая численность работников ГК ЛД составляет порядка 3 000 человек.

В 2024 году Группа компаний ЛД подписала соглашение с губернатором Челябинской области соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие промышленности, в том числе на развитие производственных мощностей по выпуску трубопроводной арматуры в Челябинской области. В планах у ЛД в ближайшие два года создать на базе производственных площадок ЛД индустриальный парк, расширить выпуск чугунных редукторов, построить на территории заводов ЛД порядка 3 тысяч квадратных метров производственных площадок, запустить в работу новое литейное производство чугунных фильтров для горячего и холодного водоснабжения. Объём капиталовложений составит более 1,5 миллиардов рублей. Срок реализации инвестиционного проекта рассчитан до 2029 года