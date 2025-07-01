Правительство Тверской области и компания «Диалкон Технолоджи» подписали соглашение о намерениях по созданию в Твери производства трубопроводной арматуры.  

«Компания уже более 15 лет специализируется на производстве и поставке трубопроводной арматуры для промышленности. Накоплен большой опыт, имеются собственные разработки и технические решения в данной сфере. Строительство нового производственного комплекса в Тверской области позволит компании увеличить объёмы и расширить номенклатуру выпускаемой продукции, создать новые привлекательные рабочие места для наших жителей», – отметил Игорь Руденя. Объем инвестиций в реализацию проекта в 2025-2028 годах составит 400 млн рублей. Производство будет размещено на территории инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3». «Мы больше года искали место для строительства нового завода в разных регионах. Я очень благодарен Тверской области, которая приняла наш инвестиционный проект. Та локация, где мы сейчас находимся, и Тверь недалеко друг от друга. Это максимально комфортно. Мы приняли решение – бросаем якорь в Тверской области и будем там развиваться», – обозначил Дмитрий Будько. На предприятии планируется выпускать дисковые затворы, шаровые краны, датчики положения для трубопроводной арматуры, пневматические приводы, электроприводы с блоками управления, клиновые задвижки, обратные клапаны и другое. Проектная мощность – свыше 6800 изделий в год.