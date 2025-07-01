Предприятие УКАЗ. Новая информация

Усть-Каменогорский арматурный завод – крупнейшее предприятие в Республике Казахстан и СНГ по производству промышленной трубопроводной запорной арматуры, история предприятия насчитывает уже 50 лет.

В 70-ые годы прошлого века началось активное освоение месторождений нефти и газа в Западной Сибири. Возникла острая необходимость в создании производственных мощностей по изготовлению трубопроводной арматуры для нефтегазовой отрасли.

Именно тогда в 1973 году в Усть-Каменогорске началось строительство арматурного завода, а уже в 1975 году были введены в строй его первые мощности в составе «Казтяжпромарматура» (позже АО «Нефтегазмаш»). В первую очередь в эксплуатацию был запущен цех нестандартного оборудования, который должен обеспечить стройку завода оборудованием индивидуального изготовления. Наряду с производственными площадями главного корпуса были введены в эксплуатацию практически все объекты жизнеобеспечения завода с инженерными сетями.

Первые производственные мощности на выпуск 2370 штук штампосварной арматуры были приняты Актом Государственной комиссии от 30 декабря 1976 года .

В 1977 году была изготовлена первая задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN1000мм., PN80кгс/см², а в январе 1978 года изготовлена уже сотая задвижка для нефтепроводов Западной Сибири. Знаменательное событие произошло на заводе 3 ноября 1980 года , когда состоялась первая плавка стали.

К началу 90-ых годов освоен серийный выпуск 12-ти наименований изделий: задвижки клиновые с выдвижным шпинделем для нефти и нефтепродуктов, затворы поворотные дисковые для водоводов тепловых и атомных станций, клапаны герметические для атомных станций, краны шаровые с обогревом для транспортировки жидкой серы и другие изделия. А также был освоен выпуск промышленных холодильных агрегатов для пищевой промышленности.

Таким образом, к концу девяностых годов ПО «Казтяжпромарматура», численность которого выросла до 4000 человек, против 25 человек в 1974 году, стало одним из лидеров среди арматурных заводов по поставке оборудования для нефтегазовой промышленности.

В начале 90-ых годов распад Советского союза, крах финансовой и политической системы оказали отрицательное влияние и на развитие завода.

Однако благодаря сильному кадровому составу предприятия уже в 1998 году на базе «Нефтегазмаш» были созданы 3 завода, в их числе «УКАЗ», с этого момента началось возрождение Усть-Каменогорского арматурного завода. Были освоены новые виды продукции, восстановлены прежние партнерские отношения с клиентами.

В последующие годы освоено и отлажено производство трубопроводной арматуры широкой номенклатуры с диаметром условного прохода до 2400мм, работающей при давлениях до 700кгс/см².

За время существования завода выпускаемые им задвижки шиберные, клиновые и затворы обратные поставлялись как на действующие объекты добычи нефти и газа, транспорта нефти и нефтепродуктов, так и на вновь строящиеся: Казахстанско-Китайский трубопровод Атасу-Алашанькоу.

С 2001 года на заводе внедрена система менеджмента качества, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001 .

С 2006 года на заводе внедрена интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 .

В июне 2023 года проведен ресертификационный аудит ИСМ на подтверждение соответствия требованиям СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015, IDT), СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015, IDT) и сертификационный аудит на подтверждение соответствия системы безопасности труда и охраны здоровья требованиям СТ РК ISO 45001-2019 (ISO 45001:2018, IDT). Интегрированная система менеджмента признана соответствующей требованиям.