НОВАЯ ТРУБНАЯ НОМЕНКЛАТУРА.

1.Отечественное производство трубных пучков для риформинга: прорыв в импортозамещении

Российская инжиниринговая фирма "ТопТех" завершила разработку трубного пучка для реактора риформинга установки по производству водорода. Данный проект стал знаковым событием в сфере нефтегазопереработки. Изготовление ключевого оборудования осуществлялось на производственных мощностях ИЦ "Технохим", расположенного в северной столице. Заказчик уже получил готовое изделие. Об этом сообщили представители компании-разработчика через официальные каналы связи.

Первый опыт отечественного производства

До настоящего времени подобное оборудование в России не выпускалось. Производственному предприятию предоставили полный комплект технической документации. В состав переданных материалов вошли:

• Детальные чертежи конструкции

• Расчеты тепломассообмена

• Специализированные опросные формы

• Документы по прочностным характеристикам

• Подробные эксплуатационные руководства

Представители "ТопТех" подчеркивают историческую значимость данной разработки. Это первое оборудование такого класса, созданное силами российских специалистов в области инжиниринга.

Технические характеристики и особенности конструкции

Трубный пучок представляет собой масштабную конструкцию, выполняющую функции центрального элемента реактора парового риформинга. Геометрические параметры изделия впечатляют своими размерами. Длина конструкции достигает тринадцати с половиной метров. Диаметральный размер составляет один метр тридцать сантиметров.

Подобные габариты делают оборудование одним из крупнейших элементов установки производства водорода. Транспортировка и монтаж требуют специальных технических решений.

Вызовы проектирования в экстремальных условиях

Создание данного оборудования для нефтегазопереработки потребовало решения множества технических задач. Основная сложность заключалась в необходимости обеспечения надежной работы при экстремальных параметрах эксплуатации. Температурный режим работы превышает шестьсот градусов Цельсия. Рабочая среда обладает высокой агрессивностью. Давление в системе достигает критических значений. Инженеры провели детальные расчеты механических нагрузок. Особое внимание уделялось анализу деформаций, возникающих при воздействии высоких температур. Выбор материалов осуществлялся с учетом всех эксплуатационных факторов.

Материаловедческие решения

Специалисты ИЦ "Технохим" применили инновационные подходы к подбору конструкционных материалов. Использованы высокотемпературные сплавы, обладающие повышенной коррозионной стойкостью. Материалы прошли специальную термообработку для обеспечения необходимых механических свойств. Технология изготовления включала многоэтапный контроль качества. Каждый элемент конструкции проходил неразрушающий контроль. Сварные соединения выполнялись по специальным технологическим картам.

Значение для отечественной индустрии

Руководитель компании "ТопТех" Алексей Поляков высоко оценил достигнутые результаты. По его словам, подобные инициативы создают прочную основу для развития собственной производственной базы оборудования. Отрасль нефтегазопереработки получает возможность снизить зависимость от зарубежных поставщиков.

Проект демонстрирует возможности российских инженеров, конструкторов и производственников. Объединение усилий позволило создать продукт мирового уровня. Это открывает перспективы для дальнейшего развития импортозамещения в критически важных отраслях промышленности. Успешная реализация проекта создает предпосылки для расширения линейки отечественного оборудования для химической и нефтехимической промышленности.

2. Полимерные трубы и оборудование

Полимерные трубы отличаются долговечностью и надежностью: срок их службы превышает 100 лет. При этом они не подвержены коррозии, что является значимым преимуществом по сравнению с традиционными решениями для транспортировки воды и агрессивных сред. Вместе с тем меньший вес таких труб облегчает задачи по их доставке и монтажу, что позволяет существенно снизить затраты не только на эксплуатацию и содержание, но и на строительство новых сетей.

Спектр применения трубопроводных систем из современных синтетических материалов расширяется, их эффективность востребована в том числе в решении задач жилищно-коммунального хозяйства, нефтегазовой промышленности и агропромышленного комплекса. Также драйверами спроса стали программы модернизации инженерной инфраструктуры и газификации, повышение популярности систем нового поколения в холодном водоснабжении и водоотведении.

Ожидается, что к 2030 году потребление полимерных трубопроводных систем будет стабильно высоким, благодаря наиболее оптимальному показателю оценки стоимости их жизненного цикла в сравнении с трубными решениями из альтернативных материалов.

Наиболее значительный рост спроса демонстрируют системы холодного водоснабжения и внешнего водоотведения, которые составляют порядка 60% от общего прироста потребления полимеров в трубопроводных системах.

Согласно меморандуму, Группа ПОЛИПЛАСТИК и СИБУР планируют совместную разработку новых марок полимеров и компаундов для производства труб и фитингов с улучшенными характеристиками для ключевых отраслей промышленности.

Также стороны проведут совместную разработку и дальнейшее развитие климатических инициатив, включая углеродное регулирование, климатические проекты в ЖКХ и зеленое строительство.

«Новый уровень взаимодействия Группы ПОЛИПЛАСТИК и СИБУРа призван общими усилиями существенно увеличить объем полимерных решений в стране. Научно-производственные возможности по разработке и выпуску высокотехнологичной продукции и ее экономическая эффективность позволят создавать полезные в применении технологии. Это крайне важно в контексте задач обеспечения технологического суверенитета нашей страны и решения масштабных целей по модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе в части оценки стоимости жизненного цикла применяемой продукции и прослеживаемости ее качества от сырья до укладки в траншею. Помимо этого, системное сотрудничество наших компаний даст возможность усилить реализацию сквозного контроля сырья, цифровых и социальных инициатив, которые реально делают качество жизни людей выше по всей стране», – отметил председатель совета директоров Группы ПОЛИПЛАСТИК Лев Гориловский.

«Партнерство СИБУРа и Группы ПОЛИПЛАСТИК — это системный шаг в сторону комплексной модернизации трубопроводных систем. Благодаря объединению экспертизы в производстве сырья и готовых трубных изделий мы формируем устойчивую цепочку создания ценности. Это позволит повысить надежность и энергоэффективность трубопроводных систем, снизить потери, а также ускорить темпы замены устаревших коммуникаций на решения из современных синтетических материалов», – прокомментировал заключение соглашения директор дивизиона «Инженерная и дорожная инфраструктура» Руслан Хайруллин.

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК