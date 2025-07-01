29 мая в Hotel Continental состоялась XV конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2025).

Мероприятие давно стало полезной площадкой для развития прямых связей между переработчиками и производителями оборудования. Отличительной чертой нефтехимии и нефтепереработки является высокая зависимость от импорта см. Где в ТЭК больше всего иностранного оборудования Конференция собрала представителей многих заказчиков оборудования, включая: Газпромнефть-ОНПЗ, Газпромнефть-МНПЗ, ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, Саратовский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, КИНЕФ, Цильнинский НПЗ, Газпром нефть, Амурский ГХК и других. Со стороны производителей и разработчиков оборудования выступили как традиционные машиностроительные заводы, так новые компании, работающие в рамках так называемого «обратного инжиниринга». В частности, в отеле присутствовали представители Инжинирингового центра «Кронштадт», ТМК, АЭМ-технологий, Белэнергомаш-БЗЭМ, Благовещенского арматурного завода, Димитровградхиммаша, Уралтехнострой-Туймазыхиммаша, ЗНИГО, Казанькомпрессормаша, Краснодарского компрессорного завода, Курганхиммаша и других компаний. Кроме того, в мероприятии участвовали логистические компании, а также фирмы, специализирующиеся на «сером импорте» оборудования, комплектующих и запасных частей, что особенно важно в нынешних условиях. В конференции приняли участие представители Минпромторга России.

На конференции состоялось подведение итогов ежегодного опроса нефтегазовых компаний и награждение лучших подрядчиков в следующих номинациях:

- Колонное оборудование

- Насосно-компрессорное оборудование

- Печное оборудование

- Емкостное оборудование

- Трубопроводная арматура

- Теплообменное оборудование

- АСУ ТП

- КИП и автоматика

- Электротехническая продукция

- Инжиниринговые компании

- Катализаторы

- Пожарное оборудование

- Вентиляционное оборудование

- Грузоподъемное оборудование

Реестр базовых поставщиков ТЭК по адресу tek-all.ru

Следующая конференция «Нефтегазопереработка-2026» запланирована на май 2026 года. Организаторы анонсировали расширение программы за счет включения специализированных секций по цифровизации процессов нефтегазопереработки — еще одному критически важному направлению для обеспечения технологической независимости отрасли.

Стратегический партнер: Газпромбанк

Генеральный партнер: Isource

Партнер технической секции: ПК «ТЕСЕЙ»

Партнер экспертной сессии: ИНТИ

Партнеры выставки: «ЗНИГО» — Завод нефтяного и газового оборудования,

ПО «СТРОНГ», ТЕСИС

При поддержке: ТПП РФ, ТЭК-Рейтинг