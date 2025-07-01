Лицензия на арматуру для космоса выдана Армалиту 16 мая 2025 года на основании приказа № 167 Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОМОС».

Освоение нового рынка в сегменте космической деятельности является продолжением диверсификации портфеля заказов в рамках стратегического развития АО «Армалит». Сведения о лицензии из реестра лицензий размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Госкорпорации «Роскосмос». Госкорпорация «Роскосмос» отвечает за космическую деятельность России. Она была создана в 2015 году путем преобразования Федерального космического агентства «Роскосмос». К направлениям деятельности ГК можно отнести: системные исследования, формирующие концептуальное видение развития отрасли; изучение планет, ближнего и дальнего космоса; обеспечение безопасной и безаварийной эксплуатации техники; экспериментальная отработка перспективных изделий; производство ракет-носителей.