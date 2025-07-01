НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. О производстве оборудования для гидроразрыва пласта в России

Полная зависимость от зарубежных поставщиков оборудования для гидроразрыва пласта характеризовала российский рынок два года назад. Сегодня ситуация меняется. Российские компании активно развивают собственные производственные мощности. Государство поддерживает программы замещения импортных технологий.

Значение гидроразрыва для российской нефтедобычи

Технология гидравлического разрыва пласта играет ключевую роль в добыче трудноизвлекаемых углеводородов (ТРИЗ). По оценкам специалистов, фрекинг обеспечивает четверть общего объема добычи нефти в стране. Эксперты «Яков и партнеры» прогнозируют рост этого показателя к 2030 году в связи с истощением традиционных месторождений.

Принцип работы технологии основан на создании сети трещин в низкопроницаемых породах. Такой подход значительно увеличивает приток нефти к добывающим скважинам. Метод применяется как на новых объектах, так и при модернизации старых месторождений.

Особую популярность среди крупных нефтяных компаний приобрел многостадийный гидроразрыв в горизонтальных скважинах. Эта технология требует специализированного комплекса мобильных установок для закачки, приготовления рабочих составов и контроля процесса.

Влияние санкций на отрасль

Американские ограничения 2014 года запретили поставки профильного оборудования в Россию. Руководство ЛУКОЙЛа тогда называло эти агрегаты уникальными и незаменимыми. Компания опасалась формирования критического дефицита техники. Однако острого дефицита удалось избежать. Отрасль работает на накопленных запасах оборудования и комплектующих. Компания «Деловые решения и технологии» отмечает сохранение большинства компетенций и технологий в российском нефтесервисе.

Доступ к новому оборудованию обеспечивается несколькими способами:

- Закупки через посредников в дружественных государствах

- Поиск альтернативных поставщиков в азиатских странах

- Разработка собственных решений

Санкции 2022 года не остановили развитие фрекинга в России. Консалтинговые агентства фиксируют продолжение роста рынка и увеличение доли многостадийного гидроразрыва. «Роснефть» подтвердила позитивную динамику, проведя в марте 2025 года рекордный 40-стадийный фрекинг на Самотлоре. Доля скважин с многостадийным гидроразрывом на месторождении превысила 86% от общего объема бурения.

Изменения на рынке поставщиков

До 2022 года российский рынок нефтесервиса контролировали четыре американские корпорации: Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton и Weatherford. В России работало 135 флотов для гидроразрыва, все они были импортными. Западные компании адаптировались к санкционному режиму по-разному. Две фирмы продали российские активы местному менеджменту. Еще две существенно сократили операции в стране.

Китайские производители активно замещают традиционных поставщиков. В 2015-2017 годах компании Hubei Petrokh Machine Manufacturing и Jereh Group открыли представительства в России. Их партнерами стали крупнейшие отечественные нефтегазовые корпорации. Китайские поставщики адаптируют оборудование под специфику российского рынка. Это повышает эффективность применения техники в местных условиях эксплуатации.

Российские производители оборудования

Ведущим отечественным производителем остается российско-белорусская «Фидмаш». Ранее компания входила в структуру американской National Oilwell Varco, покинувшей российский рынок в 2022 году. Среди других российских игроков выделяются:

- «Бецема» из Красногорска

- «Нефтемаш» из Москвы

Предприятия, специализирующиеся на запчастях и ремонте импортной техники

Санкционное давление стимулировало появление новых производителей. С 2016 года оборудование для фрекинга выпускает компания «Эпик 380» из ХМАО. Предприятие собирает 3-4 флота ежегодно с высоким уровнем локализации. Заместитель генерального директора «Эпик 380» Никита Рякке подчеркивает важность поиска отечественных компонентов-аналогов. Компания сохраняет качество продукции при конкурентоспособной стоимости. Импортными остаются силовые установки, гидравлические системы и электроника от азиатских поставщиков.

Государственные программы локализации

Идея создания отечественного оборудования для гидроразрыва возникла задолго до санкций. В середине 1990-х ПКБ «Автоматика» разработало первый российский насосный агрегат с газотурбинными установками. В 2011-2013 годах в рамках федеральной программы создали опытный образец с 90% российских комплектующих. Серийное производство не началось, несмотря на санкции 2014 года.

В 2020 году правительство определило «Корпорацию МИТ» единственным исполнителем разработки флотов для гидроразрыва. На волгоградском «Титан-Баррикады» в 2021 году приняли опытный образец. Испытания проходили в 2022-2024 годах в ХМАО и ЯНАО с участием «Газпрома», «Газпром нефти» и «МеКаМинефти». В июне 2024 года флот получил сертификат готовности к серийному производству.

Текущий уровень локализации составляет 80%. В насосной установке применяются американская трансмиссия Allison и российско-китайский дизельный агрегат. Минпромторг работает над замещением оставшихся импортных компонентов.

Планируется выпуск до пяти флотов в год на базе «Титан-Баррикады». По состоянию на май 2025 года серийное производство задерживается. Отечественный флот проходит ресурсные испытания. Производство возможно только после согласования технических характеристик с заказчиком и заключения договора с авансированием. МИТ планирует завершить контрактацию первых двух флотов в июне 2025 года.

Рыночная ситуация и перспективы

Ажиотажного спроса на установки пока не наблюдается. «Эпик 380» фиксирует спад заказов в начале 2025 года. Это связано с выполнением ранее размещенных заказов и высокими кредитными ставками. Никита Рякке прогнозирует восстановление спроса в ближайшее время. Компания планирует максимальную загрузку производства на два года вперед. Затем мощности увеличатся до пяти флотов ежегодно. В 2026 году планируется выпуск насосной установки высокого давления с 90% локализацией в партнерстве с вертикально интегрированной нефтяной компанией. Такое оборудование остается наименее импортозамещенным сегментом.

Эффективность программ импортозамещения зависит от государственной поддержки и инвестиций крупных нефтяных корпораций. Ресурсы независимых сервисных компаний ограничены в условиях стагнации спроса и высокой ключевой ставки. Стопроцентную локализацию не ставят целью ни частные производители, ни государственные заказчики. Эксперты считают достаточным достижение 80-90% отечественных компонентов при сохранении технологической эффективности и экономической целесообразности.

Источник РБК