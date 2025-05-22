Пензенское ПО РЕМАРМ: предлагаем мобильные мастерские с оборудованием для освидетельствования газовых баллонов.

Мастерские предназначены для проведения текущего ремонта и технического освидетельствования баллонов для сжатого природного газа на месте их эксплуатации в любых климатических условиях.
Варианты исполнения:
– на базе 20-, 40-футового контейнера, или изготовление по индивидуальному проекту;
– на ж/д платформе;
– на автомобильном шасси;
– на базе прицепной колесной платформы;
– исполнение на санях;
– модульное здание.
Технологическое оборудование мастерской размещено таким образом, что позволяет последовательно выстроить технологический процесс освидетельствования баллонов, исключая их излишнее перемещение. Поставка мастерских мобильных для освидетельствования газовых баллонов с необходимым перечнем оборудования осуществляется под конкретные задачи Заказчика.