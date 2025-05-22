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Пензенское ПО РЕМАРМ: предлагаем мобильные мастерские с оборудованием для освидетельствования газовых баллонов.

22 мая, 2025 98

Мастерские предназначены для проведения текущего ремонта и технического освидетельствования баллонов для сжатого природного газа на месте их эксплуатации в любых климатических условиях.

Варианты исполнения:

 на базе 20-, 40-футового контейнера, или изготовление по индивидуальному проекту;

 на ж/д платформе;

 на автомобильном шасси;

 на базе прицепной колесной платформы;

 исполнение на санях;

 модульное здание.

Технологическое оборудование мастерской размещено таким образом, что позволяет последовательно выстроить технологический процесс освидетельствования баллонов, исключая их излишнее перемещение. Поставка мастерских мобильных для освидетельствования газовых баллонов с необходимым перечнем оборудования осуществляется под конкретные задачи Заказчика.


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