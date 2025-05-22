Пензенское ПО РЕМАРМ: предлагаем мобильные мастерские с оборудованием для освидетельствования газовых баллонов.

Мастерские предназначены для проведения текущего ремонта и технического освидетельствования баллонов для сжатого природного газа на месте их эксплуатации в любых климатических условиях.

Варианты исполнения:

– на базе 20-, 40-футового контейнера, или изготовление по индивидуальному проекту;

– на ж/д платформе;

– на автомобильном шасси;

– на базе прицепной колесной платформы;

– исполнение на санях;

– модульное здание.

Технологическое оборудование мастерской размещено таким образом, что позволяет последовательно выстроить технологический процесс освидетельствования баллонов, исключая их излишнее перемещение. Поставка мастерских мобильных для освидетельствования газовых баллонов с необходимым перечнем оборудования осуществляется под конкретные задачи Заказчика.