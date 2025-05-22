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Видео канал ОНИКС: Что такое фланец и зачем он нужен?

22 мая, 2025 107

Как трубы соединяются в огромных промышленных магистралях? В новом видео от команды ОНИКС мы разбираем главную деталь трубопроводных соединений - фланец. Это элемент, который определяет надежность, герметичность и универсальность системы. А вы знали, что за его формой и размерами стоит целый ГОСТ 33259-2015?

Из видео вы узнаете:

  • Что такое фланец и зачем он нужен

  • Основные типы: плоские, воротниковые, резьбовые и свободные

  • Как выглядит фланцевое соединение вживую

  • Где используются фланцы и почему без них никуда

  • Практика от Александры Миронюк: собираем фланцевое соединение


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