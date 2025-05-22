ФАЛЬСИФИКАТ. Репортаж об оценке стоимости жизненного цикла труб

На телеканале РЕН ТВ вышел сюжет «Производители труб рассказали о проблемах с фальсификатом». Председатель совета директоров Группы ПОЛИПЛАСТИК Лев Гориловский прокомментировал журналистам необходимость и важность оценки стоимости жизненного цикла трубной продукции при модернизации коммунальной инфраструктуры.

Рассказали о проблеме оборота фальсифицированной трубной продукции на российском рынке строительных материалов и методах ее решения.

Внедрение методики оценки стоимости жизненного цикла труб из различных видов материалов будет способствовать более эффективному расходованию средств. В таком случае будут применяться проектные решения, которые позволят избежать повторного расходования финансирования на одни и те же объекты инфраструктуры в течение как можно более долгого периода времени.

«Если что-то стоит на 1% дешевле, но, например, живет в 5 раз меньше, то государству это невыгодно. Потому что придется тратить повторно средства на замену. И в данном случае расчет жизненного цикла – это основное и наиболее важное в применении в коммунальной инфраструктуре решение», – отметил Лев Гориловский. Помимо свода правил по оценке стоимости жизненного цикла, для внедрения этой методики заказчикам нужно определять плановый срок службы объекта и оценивать эффективность вложений.

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК