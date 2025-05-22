ИСТОРИЯ. Значимый рубеж Балаковской АЭС: триллион киловатт-часов выработки

3 мая 2025 года Балаковская атомная электростанция преодолела значимый рубеж. В 17:27 по московскому времени станция зафиксировала выработку триллиона киловатт-часов электроэнергии. Это первое подобное достижение среди российских АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000. Энергетический гигант, расположенный в городе Балаково Саратовской области, поставил в энергосистему страны такой объем электричества за весь период функционирования четырех энергоблоков. Знаменательное событие произошло в год 40-летия станции. Первый промышленный ток Балаковская АЭС выдала 24 декабря 1985 года. За четыре десятилетия станция достигла небывалого показателя среди объектов атомной энергетики России с водо-водяными энергетическими реакторами. Примечательно, что Балаковская АЭС преодолела отметку в триллион киловатт-часов быстрее других станций. Для сравнения, Ленинградская АЭС (с реакторами РБМК-1000) достигла аналогичного результата за 45 лет работы в 2018 году. Курская АЭС (также с реакторами РБМК-1000) вышла на этот уровень через 46 лет эксплуатации в 2022 году.

Директор Балаковской АЭС Юрий Максимов подчеркнул значимость этого достижения: «Триллион киловатт-часов — результат работы многих поколений сотрудников. Наши ветераны помнят первый киловатт-час станции. За 40 лет работы мы непрерывно совершенствовали технологии безопасности. Продление сроков эксплуатации всех четырех энергоблоков дало нам возможность достичь этого исторического показателя. Мы гордимся вкладом в энергетику страны и считаем это достижение символичным подарком к 40-летию станции, 80-летию атомной промышленности и годовщине Великой Победы».

Ежегодно Балаковская АЭС генерирует около 30 миллиардов киловатт-часов. Станция обеспечивает 29% электроэнергии в Объединенной энергосистеме Средней Волги. В Саратовской области доля АЭС в энергобалансе достигает 78%. Электроэнергия поступает потребителям Поволжья, Центра России, Урала и Сибири. За последние десять лет все энергоблоки станции получили лицензии на продление срока эксплуатации. Энергоблок №1 продолжит работу дополнительно 30 лет (лицензия получена в 2015 году). Энергоблок №2 будет функционировать еще 26 лет (лицензия от 2017 года). Энергоблок №3 получил продление на 30 лет (в 2018 году). Последним в декабре 2023 года лицензию на дополнительные 28 лет работы получил энергоблок №4.

Продлению сроков эксплуатации предшествовала масштабная модернизация оборудования. Инженеры привели технические характеристики и физические параметры энергоблоков в соответствие с современными стандартами. Обновленное оборудование обеспечивает повышенную надежность и безопасность в течение дополнительного периода функционирования. За 40 лет работы Балаковская АЭС не оказала отрицательного воздействия на экологию региона. Радиационный фон в районе станции сохраняется на естественном уровне, характерном для европейской части России. Эти показатели не изменились с периода до начала строительства. Данный факт свидетельствует о высоком уровне экологической безопасности объекта.

Балаковская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входящего в «Электроэнергетический» дивизион Госкорпорации «Росатом». Станция расположилась на левом берегу Саратовского водохранилища, в 10 километрах от города Балаково. Четыре энергоблока с усовершенствованными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320) имеют установленную электрическую мощность по 1000 МВт каждый. Первый блок начал работу в 1985 году, второй — в 1987, третий — в 1988, четвертый — в 1993 году.

Сегодня Балаковская АЭС входит в число крупнейших энергетических предприятий России, демонстрируя высокие стандарты производственной эффективности, безопасности и экологической ответственности.

Балаковская АЭС