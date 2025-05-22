29 мая в Москве состоится XV юбилейная конференция «Нефтегазопереработка-2025»

29 мая 2025 года в Москве по адресу: Тверская, 22 Hotel Continental, состоится XIV конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка – 2025). Ежегодная конференция «Нефтегазопереработка» — традиционная площадка для прямого диалога между заказчиками и подрядчиками. Участники знакомятся и общаются в неформальной обстановке, обсуждают проблемы, делятся опытом реализации проектов модернизации производств, демонстрируют инновационные решения.
Переработка углеводородного сырья в тяжелом положении, многие годы технологии приобретались на Западе см. В какой сфере ТЭК больше всего иностранного оборудования. Даже поддержание оборудования в работоспособном состоянии требует значительно больших усилий из-за введения санкций. Появились новые требования к безопасности, связанные с возможными атаками дронов. Серьезные проблемы в сфере АСУ ТП и программного обеспечения. Существенное снижение поставок нефти и газа по трубопроводам повысило актуальность танкерных перевозок, в частности, СПГ. Технологии и техника для СПГ были в значительной части западные.
Введение санкций в первую очередь сказалось на высокотехнологичных сферах, к которой относится переработка сырья. Для решения проблем необходимо общение заказчиков разных компаний между собой, а также российскими разработчиками, производителями оборудования и многочисленными подрядчиками. Такую возможность предоставляет компания «Московские нефтегазовые конференции», команда которой занимается организацией мероприятий в сфере ТЭК более четверти века. Девиз мероприятий — «Новые встречи — новые возможности!»
Основные вопросы для обсуждения:
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Инвестиции в модернизацию НПЗ. Обзор проектов модернизации НПЗ
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Нефтегазопереработка в России в условиях санкций
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Отечественные технологии для переработки нефти и газа
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Зависимость от зарубежных технологий переработки нефти и газа
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Интеграция производств нефтегазопереработки и нефтехимии
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Государственная поддержка по импортозамещению оборудования
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Закупка ЗИП и МТР для нефтегазопереработки в современных условиях
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Опыт применения реверс-инжиниринга на в нефтегазопереработки
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Реализация инвестиционных проектов в современных условиях
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Программа модернизации и реконструкции
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Повышение эффективности на проектах нефтегазопереработки
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Адаптация НПЗ к санкционному давлению. Деятельность по программе импортозамещения
На конференции «Нефтегазопереработка-2025» состоится подведение итогов ежегодного опроса нефтегазовых компаний. Лучшие производители получат награды в номинациях:
- Колонное оборудование
- Насосно-компрессорное оборудование
- Печное оборудование
- Емкостное оборудование
- Трубопроводная арматура
- Теплообменное оборудование
- АСУ ТП
- КИП и автоматика
- Электротехническая продукция
- Инжиниринговые компании
- Катализаторы
- Пожарное оборудование
- Вентиляционное оборудование