29 мая в Москве состоится XV юбилейная конференция «Нефтегазопереработка-2025»

29 мая 2025 года в Москве по адресу: Тверская, 22 Hotel Continental, состоится XIV конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка – 2025). Ежегодная конференция «Нефтегазопереработка» — традиционная площадка для прямого диалога между заказчиками и подрядчиками. Участники знакомятся и общаются в неформальной обстановке, обсуждают проблемы, делятся опытом реализации проектов модернизации производств, демонстрируют инновационные решения.

Переработка углеводородного сырья в тяжелом положении, многие годы технологии приобретались на Западе см. В какой сфере ТЭК больше всего иностранного оборудования. Даже поддержание оборудования в работоспособном состоянии требует значительно больших усилий из-за введения санкций. Появились новые требования к безопасности, связанные с возможными атаками дронов. Серьезные проблемы в сфере АСУ ТП и программного обеспечения. Существенное снижение поставок нефти и газа по трубопроводам повысило актуальность танкерных перевозок, в частности, СПГ. Технологии и техника для СПГ были в значительной части западные.

Введение санкций в первую очередь сказалось на высокотехнологичных сферах, к которой относится переработка сырья. Для решения проблем необходимо общение заказчиков разных компаний между собой, а также российскими разработчиками, производителями оборудования и многочисленными подрядчиками. Такую возможность предоставляет компания «Московские нефтегазовые конференции», команда которой занимается организацией мероприятий в сфере ТЭК более четверти века. Девиз мероприятий — «Новые встречи — новые возможности!»

Основные вопросы для обсуждения:

Инвестиции в модернизацию НПЗ. Обзор проектов модернизации НПЗ

Нефтегазопереработка в России в условиях санкций

Отечественные технологии для переработки нефти и газа

Зависимость от зарубежных технологий переработки нефти и газа

Интеграция производств нефтегазопереработки и нефтехимии

Государственная поддержка по импортозамещению оборудования

Закупка ЗИП и МТР для нефтегазопереработки в современных условиях

Опыт применения реверс-инжиниринга на в нефтегазопереработки

Реализация инвестиционных проектов в современных условиях

Программа модернизации и реконструкции

Повышение эффективности на проектах нефтегазопереработки

Адаптация НПЗ к санкционному давлению. Деятельность по программе импортозамещения

На конференции «Нефтегазопереработка-2025» состоится подведение итогов ежегодного опроса нефтегазовых компаний. Лучшие производители получат награды в номинациях:

- Колонное оборудование

- Насосно-компрессорное оборудование

- Печное оборудование

- Емкостное оборудование

- Трубопроводная арматура

- Теплообменное оборудование

- АСУ ТП

- КИП и автоматика

- Электротехническая продукция

- Инжиниринговые компании

- Катализаторы

- Пожарное оборудование

- Вентиляционное оборудование