Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил новый цех компании «Композит».

Как отметил Александр Евсеевич, в 2023 году был запущен производственный корпус на месте старого неработающего предприятия. Построили новое помещение, закупили оборудование и расширили мощности. В планах на этот год — запуск серийного производства запорной арматуры и увеличение выпуска полиуретановых изделий и цельнолитых шин. Предприятие «Композит» активно развивается, многие станки и резина разрабатываются самостоятельно. Компания производит уникальную продукцию, востребованную на мировом рынке, экспортируя её в Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Голландию, Египет и другие страны. В России «Композит» является единственным производителем ряда импортозамещающих продуктов. Александр Хинштейн также посмотрел сборку гусеницы для снегохода на «Композите». Один барабан собирает 24 единицы продукции в смену. Процесс требует человеческих рук, но на предприятии комфортные условия труда, сотрудники молодые (средний возраст — 37 лет).

Компания получила образовательную лицензию и сама обучает работников. Глава региона подчеркнул ,что министерство промышленности и торговли России активно поддерживает предприятие, планируем увеличить работу с грантами через региональный фонд развития промышленности.