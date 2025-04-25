НПО АСТА --НОВЫЙ СКЛАД В МО

Отгрузки с нового склада начнутся 28 апреля 2025 г.

Новое современное помещение общей площадью 1500 кв.м. будет использоваться не только как складское и офисное — в ближайшей перспективе тут будет располагаться сборочное производство электроприводов АСТА.

За день до планируемого самовывоза товаров необходимо заказать пропуск в Службе сопровождения продаж у вашего менеджера, предоставив ФИО водителя, марку и номер машины. В случае возникновения вопросов с проездом на склад необходимо связаться с вашим менеджером Службы сопровождения продаж.



