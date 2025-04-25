КРЕПЕЖ. В индустриальном парке «Руднево» будут выпускать футерованные болты

Трёхэтажное административно-производственное здание построили в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«На площадях нового административно-производственного корпуса разместятся предприятия, специализирующие на выпуске беспилотных авиасистем, футеровочных болтов, применяемых в горной и тяжелой промышленности. Кроме того, здесь будут изготавливать медицинские изделия для нейрохирургии, травматологии и ортопедии», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» сегодня имеет 13 предприятий, чьи производственные мощности расположены в индустриальном парке «Руднево».