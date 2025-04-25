МК «Сплав» проводит отгрузку трубопроводной арматуры, предназначенной для физического пуска первого энергоблока строящейся Курской АЭС-2.

Договоры на поставку этой продукции заключены в прошлом году.

В марте-апреле предприятие отгрузило почти 500 единиц сильфонных запорных клапанов для проведения одного из ключевых событий перед вводом АЭС в эксплуатацию. Физпуск должен подтвердить надёжность и безопасность работы энергоблока. Во время этой процедуры проходит загрузка реактора ядерным топливом, достижение его стабильного состояния и выполнение необходимых действий на минимальном и безопасном (до 1%) уровне мощности. Корпорация «Сплав» расширяет производственные площади. В этом году в цехе сборки № 9 появятся дополнительные 140 квадратных метров.

Два месяца назад в цехе были мало используемые рабочие участки. Их перенесли и приступили к перестройке. Сносили стены, демонтировали старое оборудование и коммуникации. Сейчас осуществляется заливка нового пола. Далее на площадке появятся новые сборочные столы.«Этот участок, где собирают "атомную" продукцию для российских и зарубежных АЭС - один из пунктов масштабного годового проекта по оптимизации рабочего пространства на предприятии в связи с ростом заказов. Все работы идут без остановки производства!», - подчеркнули в МК «Сплав».