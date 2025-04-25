Газпром готовит новый трубопроводный проект, направленный на увеличение поставок в Сибирь, включая Кемеровскую, Новосибирскую и Томскую области.

«Ведется подготовительная работа еще по одному участку ВСГ. Проведено лазерное сканирование местности и завершаются комплексные инженерные изыскания по участку между существующими компрессорными станциями «Аганская» и «Александровская». Участок соединит действующие магистральные газопроводы, проходящие по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Томской области. Это создаст возможности для подачи дополнительных объемов газа потребителям в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях», — отметили представители Газпрома. Отмечается, что российские трубные предприятия по заказу «Газпрома» создали уникальную стальную трубу диаметром 1420 миллиметров класса прочности К70 и освоили ее производство. Трубы нового поколения рассчитаны на рекордное для сухопутных газопроводов рабочее давление – 150 атмосфер (14,7 МПа). Для строительства газопроводов ВСГ из труб нового поколения уже освоены технологии сварки, отметили в «Газпроме». Российской промышленностью разработано оборудование для компримирования, очистки и охлаждения газа, способное обеспечивать рабочее давление 150 атмосфер. На завершающем этапе — создание отвечающих заданным требованиям соединительных деталей трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры. Проект ВСГ предусматривает комплексное развитие газотранспортных мощностей на Востоке России, а затем их объединение с газотранспортной системой в европейской части страны.

Данные пресс-службы ПАО «Газпром»