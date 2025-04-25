Поломка запорной арматуры на водоводе диаметром 500 мм в Новороссийске привела к отключению холодной воды для 12 500 жителей.

23 апреля 2025 года в Новороссийске произошел серьезный сбой в подаче воды, затронувший тысячи жителей. Примерно в 9:00 утра была зафиксирована поломка запорной арматуры на водоводе диаметром 500 мм на пересечении улиц Дзержинского и Южной. Эта неисправность привела к немедленной приостановке подачи холодной воды в зоны № 27 и 27а, что затронуло около 12 500 жителей. Пострадавшие районы включают жилые кварталы, школы и местные предприятия, что вызвало значительные неудобства.

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал города Новороссийска» отреагировало на кризис, направило ремонтные бригады на место происшествия. Поломка произошла из-за износа старой запорной арматуры, которая является ключевым элементом для регулирования потока воды в обширной сети трубопроводов города. Ремонтные работы включают замену поврежденного клапана, что является сложной задачей, требующей высокой точности, чтобы избежать дополнительных повреждений инфраструктуры. Местные власти заверили общественность, что ремонтные работы планируется завершить к 17:00 сегодня. Однако чиновники предупредили, что непредвиденные осложнения, такие как дополнительные повреждения трубопровода или неблагоприятные погодные условия, могут задержать восстановление водоснабжения. Этот инцидент подчеркивает существующие проблемы с состоянием водной инфраструктуры Новороссийска. Водоканал обязался провести тщательную проверку сети трубопроводов, чтобы предотвратить подобные сбои в будущем. На данный момент основное внимание уделяется восстановлению водоснабжения и поддержке пострадавших жителей.

По сообщению пресс-службы администрации Новороссийска