НОВАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОССИИ

9 апреля в Правительстве РФ состоялась рабочая встреча Льва Гориловского с Михаилом Мишустиным. В ходе беседы председатель совета директоров Группы ПОЛИПЛАСТИК рассказал о работе компании в условиях санкций, а также о развитии производства инновационной полимерной трубной продукции, разработках цифровых сервисов и ПО для строительства и ЖКХ. В ходе встречи обсуждалось также участие компании в реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» в части программы модернизации инфраструктуры ЖКХ. Была затронута важная тема – о необходимости внедрения методики оценки стоимости жизненного цикла труб из различных видов материалов для обеспечения выбора наиболее эффективных и долговечных решений при создании трубопроводной инфраструктуры.

Лев Гориловский сообщил, что сегодня в Группу ПОЛИПЛАСТИК входит 32 предприятия, которые производят трубы для водо-, газо- и теплоснабжения, а также оборудование для очистных сооружений, композитные полимерные материалы и профильный софт. На предприятиях трудятся более 8 тысяч человек.

Выручка составляет 108 млрд рублей. Средства активно вкладываются в создание новых решений и в их применение в широком спектре отраслей.

Группа ПОЛИПЛАСТИК смогла заместить практически весь импорт полимерных труб еще до 2022 года, оставались только узкие направления, такие как трубы для нефтяной промышленности. Однако уже в 2024 году были запущены две производственные линии таких труб – в Иркутске и Тюмени.

Компания наладила производство ПВХ-профиля из поливинилхлорида с металлическими вставками для постройки коллекторов. Сейчас он изготавливается в Тульской области, при этом раньше его импортировали из Европы и Японии.

Также запущено первое в России производство молекулярно-ориентированного ПВХ. Труба из такого материала может выдержать такое же давление, что и чугунная, но при этом весит в 10 раз меньше и не подвержена коррозии.