Группа Компаний «Метран» начала строительство офисно-производственного комплекса с объектами инфраструктуры.

«Мы поставили перед собой четкие планы по расширению линейки выпускаемой продукции, увеличению объемов и прибыли. И для этого Метран должен расти», ─ отметил на церемонии генеральный директор Группы Компаний «Метран» Антон Дружинин.

Строительство новых производственных мощностей рассчитано на три года, но Антон Дружинин подчеркивает – свои проекты Метран привык сдавать раньше срока. «Именно отсюда и вместе с вами я хочу сделать первый шаг на пути строительства. Мне очень важно, чтобы к этому событию каждый из вас приложил руку ─ не только фигурально, но и буквально. Давайте оставим яркие отпечатки на холсте и станем частью исторического для Метрана и нашего региона события!». В ходе церемонии все сотрудники оставили отпечатки ладоней на специальном холсте и сделали памятное коллективное фото.

Группа Компаний «Метран» — российское производственное предприятие, расположенное в г. Челябинск. Основные направления деятельности компании: производство измерительного, аналитического, метрологического и регулирующего оборудования, готовых комплексных и нестандартных решений автоматизации. Метран обеспечивает все стадии жизненного цикла продукции: разработку, изготовление, техническую поддержку, продажи, сервисное обслуживание и обучение заказчиков.