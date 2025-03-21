С 2 по 4 апреля 2025 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится Татарстанский энергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ», в рамках которого пройдёт специализированная энергетическая выставка «KazanEnergyExpo».

Выставка и форум стали правопреемниками Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности и Специализированной выставки «TatEnergyExpo». Изменения подчеркивают роль Казани как лидирующего центра развития импортозамещающих решений и технологического превосходства, места притяжения инноваций и разработок в энергетическом секторе. Имидж Казани привлекает внимание российского и зарубежного экспертных сообществ, способствует укреплению отраслевых выставок на мировой арене.

Мероприятия проводятся при поддержке Правительства Российской Федерации. Организаторами выступают Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» и АНО «Казань Экспо».

В течение трех дней форум соберет на одной площадке лидеров отрасли, представителей региональных властей и специалистов топливно-энергетического комплекса. Центральным мероприятием деловой программы станет пленарное заседание «Новые энергетические технологии и технологический суверенитет: тенденции и вызовы».

Ожидается участие министра промышленности и торговли Российской Федерации А.А. Алиханова, министра энергетики Российской Федерации С.Е. Цивилева, Раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова. Состоится заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика» под председательством главы Республики Саха (Якутия), председателя комиссии Государственного Совета по направлению «Энергетика» А.С.Николаева

Также планируется провести заседание Электроэнергетического Совета СНГ, в котором примут участие министры энергетики 9 стран СНГ (Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан) и представителей энергетических холдингов СНГ.

В рамках форума пройдет специализированная энергетическая выставка «KazanEnergyExpo». В 2025 году она станет еще масштабнее. Среди традиционных экспонентов: АО «Сетевая компания», АО «Татэнерго», ООО «Татэнергосбыт», ПАО «Татнефть им. В.Д.Шашина», АО «ТГК-16», ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», АО «КМПО», ООО «Газпром СПГ Технологии», АО «Полимер-аппарат», ООО «Энергоразвитие», ООО «Промэнерго», ООО «ЭнергоГазСервис», УП «АЭС-комплект», ООО «Хуамин» и др.

Впервые в рамках деловой программы запланированы специальные мероприятия – Дни поставщика от ПАО «РусГидро» и АО «Сетевая компания», где участники узнают о ключевых и перспективных проектах, порядке проведения конкурентных закупок, требованиях к поставщикам и выборе контрагентов. В рамках национального проекта «Кадры» пройдет «Молодежный день», целью которого является активное вовлечение молодого поколения в энергетическую отрасль.

В рамках мероприятия будут подведены итоги конкурсов:

конкурс на лучшие достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

конкурс энергоэффективного оборудования и технологий

конкурс молодежных инициатив «Мы выбираем энергоэффективность»,

республиканский конкурс среди средств массовой информации и пресс-служб предприятий. Также пройдут бизнес-встречи, организованные по принципу MatchMaking. Они традиционно приводят к заключению контрактов, налаживанию партнерских связей и отношений.

Ждем вас в Казани с 2 по 4 апреля 2025 года на Татарстанский энергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ» и специализированная выставка «KazanEnergyExpo»!

Сайт выставки — https://kazanenergyexpo.ru/

Сайт форума — http://tef.tatar/