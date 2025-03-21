ООО Торговый Дом «Уральский завод трубопроводной арматуры- Сибирь» подал иск к тульской копании АО «Тулачермет» о взыскании с нее 5,8 миллиона рублей.

Иск был зарегистрирован в Арбитражном суде Тульской области, но подробности спора к настоящему моменту остаются неизвестными.

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ООО ТД «УЗТА-Сибирь» существует с 2010 года, зарегистрирована в Новосибирске. Основной вид деятельности оптовая оптовая торговля строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Выручка за 2023 года – более 215 млн рублей. Принадлежит фирма Анастасии Герасимовой.

АО «Тулачермет», — российское металлургическое предприятие, производитель товарного чугуна. Расположено в городе Туле. Входит в состав Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ).

По информации из картотеки арбитражных дел