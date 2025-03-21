Компания «РЭС Инжиниринг» поставила первую партию регулирующей арматуры для китайских атомных станций — АЭС «Сюйдапу» и Тяньваньской АЭС.

Всего было отгружено 34 единицы оборудования, включая клапаны ДУ80 (3-й и 4-й классы безопасности), ДУ200 (3-й класс безопасности), а также ДУ300 (2-й класс безопасности). Производство оборудования осуществлялось в несколько этапов: часть деталей изготовлена на индийском опорном заводе-изготовителе Dembla Valves Limited Company, окончательная сборка произведена на АО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ». Разработчиком технических решений выступил АО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» при активной поддержке «РЭС Инжиниринг».Первые поставки состоялись в конце 2024 года, и проект активно продолжается. В настоящее время проводится входной контроль и монтаж ранее отгруженной арматуры на Тяньваньской АЭC, предназначенного для 7-го блока. Параллельно завершена отгрузка клапанов ДУ300 для АЭС «Сюйдапу», а также всего объема ДУ80 для 3-го энергоблока этой станции.

В ближайших планах — поставка ДУ200 для 3-го блока «Сюйдапу», а также ДУ80 для 8-го энергоблока Тяньваньской АЭС и 4-го блока «Сюйдапу». Завершение данных отгрузок ожидается к началу апреля.

По словам Сергея Васильева, ведущего инженера по российской кооперации, проект стал важным этапом в сотрудничестве с китайскими партнерами:

«Этот проект показателен с точки зрения оценки соответствия продукции со стороны заказчика в лице Сунь Биньбиня. Китайская сторона предъявляет высочайшие требования как к качеству оборудования, так и к сопроводительной документации. Этот опыт взаимодействия дал нам понимание, куда развиваться и что можно улучшить. Это наш первый проект с китайским заказчиком, и мы уверены, что он станет основой для дальнейшего сотрудничества».

«РЭС Инжиниринг» является поставщиком и разработчиком тепломеханического оборудования для атомных станций. Работая в тесной кооперации с лучшими изготовителями со всего мира, компания внедряет инжиниринговые решения для своевременного сооружения АЭС и их безопасной эксплуатации. Своей деятельностью специалисты содействуют своему основному заказчику, Госкорпорации «Росатом», вести одновременное сооружение более 30-ти энергоблоков атомных станций по всему миру.