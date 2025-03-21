Росстандарт утвердил ряд ГОСТов, касающихся методов испытания трубопроводов из полимерных материалов. Стандарты вступили в действие с 1 марта 2025 года.

Стандарт устанавливает значения или требования к параметрам испытания (т. е. энергию удара, размеры образца, тип образца, расположение образца для испытания и температуру испытания) для образцов с надрезом и без надреза при испытании на ударную прочность (маятниковым методом) по ISO 9854–1 для труб из термопластов.

ГОСТ ISO 9854–2-2024 введен в действие на территории РФ с 1 марта 2025 года.

Приказом Росстандарта от 29.01.2025 № 34-ст утвержден ГОСТ ISO 19892–2024 «Трубопроводы из пластмасс. Трубы и фитинги из термопластов для горячей и холодной воды. Метод испытания соединений на стойкость к циклическому изменению давления».

Стандарт устанавливает метод испытания соединений трубопроводов на стойкость к циклическому изменению давления. Стандарт распространяется на трубопроводы на основе труб из термопластов, предназначенные для использования в системах горячего и холодного водоснабжения.

ГОСТ ISO 19892–2024 введен в действие на территории РФ с 1 марта 2025 года.

Приказом Росстандарта от 29.01.2025 № 33-ст утвержден ГОСТ 35231–2024 «Трубы и фитинги из пластмасс. Метод оценки внешнего вида».

Стандарт устанавливает метод испытаний для оценки внешнего вида труб и фитингов из пластмасс при производственном контроле и подтверждении соответствия продукции.

ГОСТ 35231–2024 введен в действие на территории РФ с 1 марта 2025 года.

источник: АСПМ

Источник: https://www.c-o-k.ru/market_news/s-1-marta-2025g-vvedeny-v-deystvie-novye-standarty