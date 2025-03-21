Росстандарт утвердил ряд ГОСТов, касающихся методов испытания трубопроводов из полимерных материалов. Стандарты вступили в действие с 1 марта 2025 года.

Приказом Росстандарта от 29.01.2025 № 36-ст утвержден ГОСТ ISO 9854–2-2024 «Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение ударной прочности методом Шарпи. Часть 2. Условия испытания труб из различных материалов».
Стандарт устанавливает значения или требования к параметрам испытания (т. е. энергию удара, размеры образца, тип образца, расположение образца для испытания и температуру испытания) для образцов с надрезом и без надреза при испытании на ударную прочность (маятниковым методом) по ISO 9854–1 для труб из термопластов.
ГОСТ ISO 9854–2-2024 введен в действие на территории РФ с 1 марта 2025 года.
Приказом Росстандарта от 29.01.2025 № 34-ст утвержден ГОСТ ISO 19892–2024 «Трубопроводы из пластмасс. Трубы и фитинги из термопластов для горячей и холодной воды. Метод испытания соединений на стойкость к циклическому изменению давления».
Стандарт устанавливает метод испытания соединений трубопроводов на стойкость к циклическому изменению давления. Стандарт распространяется на трубопроводы на основе труб из термопластов, предназначенные для использования в системах горячего и холодного водоснабжения.
ГОСТ ISO 19892–2024 введен в действие на территории РФ с 1 марта 2025 года.
Приказом Росстандарта от 29.01.2025 № 33-ст утвержден ГОСТ 35231–2024 «Трубы и фитинги из пластмасс. Метод оценки внешнего вида».
Стандарт устанавливает метод испытаний для оценки внешнего вида труб и фитингов из пластмасс при производственном контроле и подтверждении соответствия продукции.
ГОСТ 35231–2024 введен в действие на территории РФ с 1 марта 2025 года.
источник: АСПМ
Источник: https://www.c-o-k.ru/market_news/s-1-marta-2025g-vvedeny-v-deystvie-novye-standarty