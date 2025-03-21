Рабочая встреча по вопросам модернизации энергетического оборудования состоялась под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Дениса Мантурова и Заместителя Председателя Правительства Александра Новака.

На совещании присутствовали глава Минпромторга Антон Алиханов, руководитель Минэнерго Сергей Цивилев, а также представители компаний-производителей и энергогенерирующих предприятий. Денис Мантуров подчеркнул успехи в преодолении санкционных ограничений с 2022 года. Он акцентировал внимание на важности продолжения курса на технологическую независимость. Первый вице-премьер указал на необходимость поддержки российских разработок для снижения зависимости от зарубежных технологий в энергетике. Участники обсудили текущие возможности отечественной промышленности. Александр Новак поручил профильным ведомствам разработать баланс потребностей в оборудовании для электроэнергетики на период до 2042 года. Это позволит соотнести производственные мощности с запросами энергетического сектора.

Программа импортозамещения в энергетическом машиностроении реализуется с 2014 года. Антон Алиханов отметил трехкратный рост рынка энергооборудования и четырехкратное увеличение объемов производства. Доля отечественной продукции выросла с 57% до 82%. На поддержку отрасли выделено около 28 млрд рублей.

Сергей Цивилев сообщил о долгосрочной потребности отрасли в генерирующем оборудовании свыше 77 ГВт. Это связано с увеличением потребления электроэнергии. Министерство формирует заказ на производство турбин и другого энергетического оборудования до 2042 года.

Результаты встречи показывают значительный прогресс в модернизации энергетического оборудования. Курс на импортозамещение в энергетическом машиностроении приносит ощутимые плоды. Российские производители увеличивают объёмы выпуска оборудования для электроэнергетики. Встреча подтвердила стратегический приоритет развития отечественных технологий в энергетической сфере.