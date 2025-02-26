Завод ЛД Прайд освоил новую номенклатуру DN15 — клапан латунный обратный.

Эксплуатация возможна на ХВС, ГВС, воздухе и других жидких рабочих средах, неагрессивных к материалам изделия. Обратный клапан широко применяется при обвязке скважин (скважинный насос). Всегда используются в насосных группах (в том числе в системах пожаротушения) для предотвращения неправильной работы насосов. Часто обратный клапан ставят на входе, на приборе учёта ХВС/ГВС. В данном случае, клапан предотвращает передавливание воды между стояками, а также предотвращает «скрутку» счётчика в обратном направлении. Отличительные черты обратных клапанов LD Pride:

– PN40 – номинальное рабочее давление 4,0 МПа! Большинство обратных клапанов на рынке имеют в основном давление PN 16.

– Kvs 3,5 м3/ч — пропускная способность полностью открытого клапана. У дешёвых латунных клапанов пропускная способность редко превышает 3,0 м3/ч. У дорогих клапанов с повышенной пропускной способностью Kvs лежит в пределах 3,5-4 м3/ч. Наш клапан находится в золотой середине, что делает его универсальным для любых систем!