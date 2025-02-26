АО «Чайковский завод РТД» стало участником федерального проекта «Производительность труда»

Продукция предприятия используется в автомобильной, нефтедобывающей и других отраслях. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Пермского края специалисты предприятия будут внедрять инструменты бережливого производства на участке изготовления формовых изделий номенклатуры «Седло», сообщили в РЦК.

«Седла входят в состав дисковых затворов – запорной арматуры, использующейся в трубопроводах для перекрытия потока. Эта продукция востребована в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С помощью участия в федеральном проекте планируем выстроить технологичный производственный процесс, увеличить производительность с минимальными потерями», – поделилась ведущий инженер по системе менеджмента качества «ЧЗ РТД» Марина Защихина.

Для реализации проекта на предприятии уже сформирована рабочая группа. В ее состав вошли действующие руководители компании и главные специалисты всех существующих подразделений.

«Предварительно была проведена встреча с руководителями высшего звена, на котором был проведен выбор пилотного потока, обговорены этапы реализации проекта, назначены ответственные лица за ключевые направления и подписан двусторонний акт начала мероприятий, после чего рабочая группа прошла обучение по всем темам первого модуля обучения – основы бережливого производства, реализация проекта по улучшению, картирование, 5С и производственный анализ, – пояснил руководитель проектов Регионального центра компетенций Сергей Рычков. – Теперь, совместно с рабочей группой, приступаем к активной фазе диагностики процесса, поиска и анализа проблем».

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что все мероприятия проекта «Производительность труда» направлены на укрепление экономического состояния предприятий, а, значит, и на стабильность региона. Кроме того, важную роль играет повышение профессионализма работников.

«Даже если предприятие уверено, что работа выстроена эффективно, поверьте, есть тонкие места. Особенно это касается компаний, где много оснастки, технических процессов, где есть простои в производстве. Каждый раз, когда с рабочим выездом посещаю предприятие, то сразу по организации даже рабочего места сотрудника вижу – участвует оно в проекте или нет», – подчеркивал глава региона.