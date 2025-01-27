В Омске запустили производство СДТ и крепежа для АЭС и нефтехимии в экономической зоне «Авангард»

На территории Особой Экономической Зоны Промышленно-Производственного типа «Авангард» (ОЭЗ ППТ) реализован инвестиционный проект Омского электротехнического завода по созданию производства комплектующих крепёжных изделий и соединительных деталей для предприятий атомной, нефтяной, газовой, химической, нефтехимической отраслей.

Этот проект стал первым, реализованным в омской ОЭЗ, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своём Telegram-канале.

«Завод по производству крепёжных изделий "Омскэлектротех" с объёмом инвестиций в 1,8 млрд рублей стал первым предприятием, которое введено в эксплуатацию в ОЭЗ «Авангард», - написал Хоценко.

Он добавил, что предприятие будет выпускать высокопрочный крепёж, который широко используется в том числе в промышленности. Плановый объём производства составляет 1,7 тыс. тонн изделий в год. Планируется, что при выходе на проектную мощность на предприятии будет создано около 200 рабочих мест.