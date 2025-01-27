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ООО «Армалит. Гражданское арматуростроение» провело испытания опытной партии криогенной арматуры.

27 января, 2025 21

Заказ на трубопроводную арматуру был размещен на заводе одним из ключевых производителей СПГ в России в рамках программы импортозамещения.  Для проверки надёжности подобного вида арматуры все ключевые испытания на работоспособность и герметичность проводились при температуре -196 °C в среде жидкого азота.

ООО «Армалит. Гражданское Арматуростроение» − дочерняя компания Машиностроительного завода «Армалит», выпускающая продукцию для объектов гражданского назначения.  АО «Армалит» − машиностроительный завод полного цикла, имеющий 140-летнюю историю, основным направлением деятельности которого является разработка и производство трубопроводной арматуры. Предприятие производит судовую арматуру, предназначенную для применения в системах трубопроводов; общепромышленную трубопроводную арматуру для предприятий нефтяной, газовой, химической и других отраслей промышленности; резинометаллические амортизаторы АКСС всех типов и размеров; поковки, отливки из чугуна, стали и цветных металлов; предоставляет услуги в области механической обработки деталей. Предприятие осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание во всех регионах РФ и в большинстве стран мира.


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