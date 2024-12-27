Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал» по сравнению с 2023 годом увеличил объемы реализации продукции более чем на 20%.

Наряду с этим число компаний-клиентов ЛЗТА выросло в 1,2 раза. Сейчас в их число входят: «Газпром газораспределение», «Роснефть», «СИБУР», «Иркутская нефтяная компания», «ЛУКОЙЛ» и «Северсталь». «Столь существенный рост показателей во многом обусловлен состоявшейся модернизацией производственных мощностей. Так, в рамках реализации инвестиционного проекта, получившего поддержку Фонда развития промышленности ЛНР, завод закупил современное высокопроизводительное оборудование, в том числе робототехнический комплекс и станки с ЧПУ, что позволило запустить новые участки», – поясняют на предприятии. «Маршал» специализируется на выпуске широкого ассортимента шаровых кранов для тепло-, газо-, водоснабжения, нефтяной и газодобывающей промышленности, а также химических предприятий. Мощности предприятия позволяют выпускать более 4 тыс. типоразмеров кранов в объеме свыше 250 тыс. единиц в год. На сегодня оно производит более 7 тыс. наименований кранов для разных климатических и температурных условий, уровней давления, химических сред, типов управления, присоединения и защиты. В июле 2023 г. предприятие стало участником свободной экономической зоны и использовало средства, сэкономленные на уплате налогов, для закупок нового оборудования и модернизации производств.

По сообщению пресс-службы Министерства промышленности и торговли ЛНР со ссылкой на руководство предприятия