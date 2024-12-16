ЧСГС. Челябинск. Расширение линейки угловых фитингов ТМ LD

Угловые фитинги LD — одна из востребованных позиций завода ЛД Фитинг.

Продукт пользуется популярностью у дилеров, строительных и управляющих компаний и монтажников. До недавнего времени сгон разъёмный угловой американка LD выпускался только в размере DN 20, что не всегда отвечало запросам наших покупателей.

С декабря 2024 года мы запустили в серийное производство новую номенклатуру:

• Сгон разъёмный угловой (американка) DN15 (1/2") ВР/НР латунь

• Сгон разъёмный угловой (американка) DN15 (1/2") ВР/НР латунь никель



