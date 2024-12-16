КОНТРАФАКТ. Задачи контроля качества, выявления и защиты покупателей от контрафакта стали острее ощущаться

Оценочная доля товаров неустановленного происхождения на российском рынке инструментов, материалов для строительства и ремонта сейчас достигает 20% в зависимости от категории. Об этом сообщил директор по закупкам ВсеИнструменты.ру Иван Куприянов в рамках бизнес-конференции, организованной командой онлайн-гипермаркета в Москве 31 октября.

В своём выступлении он рассказал о двух ключевых задачах бизнеса, которые влияют на подход компании к работе с ассортиментом и ценовой политикой в 2024 году.

С одной стороны, компания вместе с другими игроками рынка столкнулась с опережающими прогнозные показатели темпами роста инфляции, что неизбежно привело привели к росту цен и снижению покупательской способности. «По официальным данным, инфляция к концу года превысит 9%. А по оценкам различных экспертов этот показатель может достичь 15% и более. Покупательская способность клиента не растёт, а значит, прибыль снижается. И бизнесу нужно решать эти задачи. Нам пока удаётся сдерживать цены на бренды собственных торговых марок (СТМ) и импортных товаров, представленных у нас эксклюзивно. В этих категориях цены растут не более чем на 2,2%», — сообщил Иван Куприянов.

В сравнении с ценами на СТМ ВсеИнструменты.ру, стоимость внутри различных категорий DIY-товаров растёт в 2024 году заметно быстрее. Особенно ощутимым эксперт отметил рост цен на электрику и свет — 4,9% за год, стройматериалы — 4,4%, крепёж — 3,6% и ручной инструмент — 3,5%. В целом же рост цен в сегменте DIY, по оценке эксперта, пока не превышает прогнозный уровень инфляции и остается на уровне 7,8%.

«Благодаря совместной работе с поставщиками мы действительно сохраняем цены на уровне ниже инфляции. Но в то же время потребителей интересует, насколько критичен для нашего рынка уход популярных брендов. Как минимум в индустриальном, профессиональном и домашнем сегментах у нас есть бренды, предлагающие полноценную замену ушедшим», — отметил Иван Куприянов.

Он добавил, что замена уходящих брендов происходит в соответствии с потребностями покупателей, которые можно оперативно отслеживать по потребительской корзине. Решать эту проблему помогает не только поиск импортных аналогов и их закупка напрямую у производителя, но и ввод в ассортимент собственных торговых марок, не уступающих аналогам по качеству.

Задачи контроля качества, выявления и защиты покупателей от контрафактной продукции также стали острее ощущаться командой онлайн-гипермаркета в 2024 году. Вместе с новыми брендами и производителями на российский рынок хлынули подделки. По данным эксперта ВсеИнструменты.ру, самая высокая доля контрафакта зафиксирована в категориях электрики и стройматериалов — по ним показатель составляет около 20%. Также невозможно отследить происхождение более 15% масел и смазочных материалов, а доля сомнительных товаров в категории рабочего инструмента достигает 10%.