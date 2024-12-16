НОВАЯ ШКОЛА АРМАТУРНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

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Оптимальная система обучения и переподготовки кадров в арматурной отрасли
Это:
- центр компетенций в арматурной отрасли
- модульная система дистанционного обучения под
индивидуальные потребности предприятия
- корпоративное обучение на предприятиях
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Уровень знаний и аттестация по арматурным направлениям:
- трубопроводная арматура
Аттестация по
специализациям:
отбор и обучение по договору с предприятием.
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
Это:
- Многоуровневая аттестация
- Проверка знаний профессионалами
- Гарантия качества специалистов для компаний
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
Это:
- индивидуальный выбор специализаций
- преподаватели - специалисты-практики
- дистанционная форма обучения
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УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
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Менеджер
по продажам
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Коммерческий
инженер
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Технический
специалист
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Специалист
по сервису
и эксплуатации
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1.
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Основы управления
потоками жидкостей,
газов и сложных сред
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2.
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Трубопроводная арматура
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3.
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Маркетинг и
продажи трубопроводной
арматуры
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- текущие продажи и
договорная работа
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- проектные продажи
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- организация сервисных
центров и
предоставление
сервисных услуг
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- программы
повышения
эффективности
арматурного
хозяйства
предприятий-потребителей
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+
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4.
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Применение
трубопроводной
арматуры
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5.
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Материалы в
трубопроводной
арматуре
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6.
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Арматура в
системах
автоматизации
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+
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7.
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Решение технических и
бизнес задач в
арматурной
отрасли методами ТРИЗ
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КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Это:
- индивидуальная программа под задачи предприятия
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- рекомендации по карьерному росту будущих профессионалов
- консультации специалистов на предприятии - заказчике кадров
АРМАТУРНЫЕ СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
Это:
- анализ главных проблем отрасли
- обмен опытом и практика
-Справки: Дмитрий Грак +7921932-0897,