Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

НОВАЯ ШКОЛА АРМАТУРНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

16 декабря, 2024 12


Оптимальная  система обучения и переподготовки  кадров в арматурной отрасли

 

Это:

 

- центр компетенций в арматурной отрасли

- модульная система дистанционного обучения под

индивидуальные потребности предприятия

- корпоративное обучение на предприятиях


Уровень знаний и аттестация по арматурным направлениям:

- трубопроводная арматура
- маркетинг и продажи арматуры
- сервис и запчасти
- применение арматуры в отраслях промышленности

Аттестация по специализациям:
- менеджер по маркетингу
- менеджер по продажам и договорной работе
- менеджер по проектным продажам
- менеджер по  сервисным  услугам
- коммерческий инженер по заказным спецификациям

отбор и обучение по договору с предприятием.

 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ

Это:

- Многоуровневая аттестация

- Проверка знаний профессионалами

- Гарантия качества специалистов для компаний

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

Это:

- индивидуальный выбор специализаций

- преподаватели - специалисты-практики

- дистанционная форма обучения

УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Менеджер

по продажам

Коммерческий

инженер

Технический

специалист

Специалист

по сервису

и эксплуатации

1.

Основы управления

потоками жидкостей,

газов и сложных сред

+

+

+

+

2.

Трубопроводная арматура

+

+

+

+

3.

Маркетинг и

продажи трубопроводной

арматуры

+

- текущие продажи и

договорная работа

+

- проектные продажи

+

+

- организация сервисных

центров и

предоставление

сервисных услуг

+

+

+

- программы

повышения

эффективности

арматурного

хозяйства

предприятий-потребителей

+

+

+

+

4.

Применение

трубопроводной

арматуры

+

+

+

+

5.

Материалы в

трубопроводной

арматуре

+

+

6.

Арматура в

системах

автоматизации

+

+

+

7.

Решение технических и

бизнес задач в

арматурной

отрасли методами ТРИЗ

+

+

+

+

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Это:

- индивидуальная программа под задачи предприятия

-

- рекомендации по карьерному росту будущих профессионалов

- консультации специалистов на предприятии - заказчике кадров

АРМАТУРНЫЕ СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

Это:

- анализ главных проблем отрасли

- обмен опытом и практика

-Справки: Дмитрий Грак +7921932-0897,


← Вернуться