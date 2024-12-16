ООО «Торговый Дом АДЛ» завершило строительство новой производственной площадки для выпуска трубопроводной арматуры в поселке Радужный городского округа Коломна.

«Строительство корпуса завершено, и по результатам проверки Главгосстройнадзор выдал положительное заключение о соответствии здания проектной документации. Застройщик может приступить к оформлению необходимых документов для ввода объекта в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

В здании будут обрабатывать металлические заготовки, из которых затем будут собирать трубопроводную арматуру. Общая сумма инвестиций в строительство составила 317 млн рублей. С запуском производства в корпусе появятся 70 новых рабочих мест для жителей округа.

Проект сопровождает Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья.

По сообщению главного управления государственного строительного надзора Подмосковья