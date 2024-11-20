Саратовский АЗ САЗ получил заключение о полном соответствии производственной площадки требованиям АНО «ИНТИ»

Настоящее заключение удостоверяет, что предприятие на основании пройденной оценки соответствия имеет все необходимые возможности для производства кранов шаровых, затворов дисковых, задвижек стальных, задвижек шиберных ножевых, клапанов (затворов) обратных, клапанов (вентилей) запорных, клапанов герметических вентиляционных.
Прохождение оценки соответствия стандартам ИНТИ позволило САЗ войти в реестр потенциальных поставщиков нефтегазохимических и инжиниринговых компаний с перспективами дальнейшего расширения международного сотрудничества со странами ОПЕК+.
Данные ЗАО «САЗ»