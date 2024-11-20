Компания «ПК ПримАрм», по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) организовала производство запорной арматуры.

Устройства применяются в трубопроводных системах коммунальной и промышленной сфер. Инвестор воспользовался административными преференциями резидента СПВ, вложив в проект 55 млн рублей. «Производство ориентировано на внутреннего потребителя. Запорная арматура используется в коммунальном хозяйстве и отраслях промышленности, где требуется обслуживание трубопроводов. Сейчас проводится активная газификация Приморского края: будут газифицированы Артемовский городской округ, Находка, пригороды Владивостока, порт Суходол, Всероссийский детский центр «Океан» и другие объекты. Поэтому создание комплектующих для трубопроводов в регионе востребовано. Благодаря административной и налоговой поддержке режима СПВ создать производство получилось без лишних трудозатрат», отметил Алексей Работа, генеральный директор ООО «ПК ПримАрм».

Преференциальный режим СПВ действует в 22 муниципальных образованиях пяти регионов Дальнего Востока, 16 из них расположены в Приморье. По соглашениям с КРДВ, в Приморском крае резиденты СПВ реализуют 1808 проектов, более 470 из которых введено. В экономику ДФО вложено 450 млрд рублей инвестиций, создано 45,6 тыс. рабочих мест.

ООО «ПК ПримАрм»



