В октябре 2024 была зарегистрирована декларация о соответствии требованиям ТР ТС 032 «О безопасности оборудования, работающим под избыточным давлением» на краны шаровые изолирующие «ALSO», тип КШИ.

Декларации присвоен номер: ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.76490/24. Срок действия с 24.10.2024 г. по 23.10.2029 г.

Изолирующие шаровые краны ALSO исключает риски, связанные с несоответствием эксплуатационных характеристик и с наличием дополнительных потенциально опасных соединения на газопроводе. Сопротивление изолятора не менее 20 МОм при напряжении 1 кВ.

DN 15-300, PN 16. Тип присоединения: под приварку, фланцевое, муфтовое.

Ссылка на запись о регистрации декларации в Федеральном реестре сертификатов и деклараций:

https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/19521305/common

Данные завода ALSO



