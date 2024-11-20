Дальневосточный арматурный завод «Аскольд» увеличивает ассортимент и объемы производства благодаря господдержке Фонду развития Приморского края.

Завод «Аскольд», расположенный в Арсеньеве, представляет собой многопрофильный машиностроительный комплекс. Ежегодный прирост объемов выпускаемой продукции составляет от 10 до 12%. Производимую арматуру активно поставляют как отечественным предприятиям, так и отправляют на экспорт. Помимо разработки и осуществления полного цикла производства продукции на заводе ее изготавливают на заказ, занимаются ремонтом и обслуживанием оборудования, а также подготавливают и внедряют современные технологии на предприятия.

Производство, разработка и испытания запорно-регулирующей трубопроводной арматуры для судостроения и судоремонта сегодня являются приоритетными направлениями работы.

Предприятие стремится соответствовать последним тенденциям в отрасли и оперативно реагировать на запросы заказчиков, на заводе было решено провести большое техническое перевооружение. В планах – обновление парка технологического оборудования и оптимизация производственной системы согласно принципам бережливого производства.

Глобальная модернизация проходит на предприятии при поддержке МКК «Фонд развития Приморского края», предоставившего заводу льготный заем на специальных условиях. Как отмечают в АО «Аскольд», предложение от фонда заинтересовало завод приемлемой процентной ставкой и возможностью отсрочки платежа основного долга на год.

«Практически 50% полученных средств уже направлено на авансирование поставок нового оборудования и модернизацию станочного парка завода. Внедрение в производственный процесс нового оборудования и соответствующих инновационных технологий будет способствовать снижению себестоимости продукции, повышению ее качества и, как следствие, повышению конкурентоспособности предприятия», – отметил управляющий директор АО «Аскольд» Леонид Колесников.

Данные Фонда развития Приморского края



