Группа ПОЛИПЛАСТИК разрабатывает цифровые двойники газовых трубопроводов, которые могут появиться в 2025 году, для снижения аварийности и доли фальсификата на рынке России

«В России разрабатывают аппаратно-программный комплекс для централизованного сбора и обработки данных о трубопроводных системах из полимерных труб, полученных при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте линейного объекта. Планируется, что решение будет аккумулировать и обрабатывать технологическую информацию о параметрах сварки в режиме реального времени, автоматически формировать сварочный журнал, протоколы визуально-измерительного контроля и другие обязательные документы исполнительной документации, обеспечивать объективный входной контроль материалов и процесса монтажа и эксплуатации трубопровода», - сказали в компании.

В ПОЛИПЛАСТИКе рассчитывают, что такой удаленный контроль данных в режиме онлайн позволит в 2025 году создать цифровые двойники трубопроводов из полимерной пластиковой продукции в секторах ЖКХ и АПК. Это позволит улучшить оценку рисков возникновения аварий на опасных производственных объектах, таких как газораспределительные сети. В сегменте полимерных труб для газо- и водоснабжения доля фальсификата сегодня варьируется от 10 до 30%, отметили в компании.

При этом объем рынка полимерной трубной продукции для наружных сетей в России в 2023 году составил 850 тыс. тонн, а по итогам 2024 года его объем ожидается на уровне 900 тыс. тонн. Согласно данным Ассоциации производителей трубопроводных систем, которые приводит ПОЛИПЛАСТИК, в России емкость рынка фальсифицированной и контрафактной трубной продукции составляет по предварительным оценкам 15 млрд руб. в год, из них 5-10% могут попадать в сети газораспределения.

«Сегодня нет возможности отследить отклонение фактических параметров и принять меры по возврату их в норматив. Создание механизма онлайн-протоколирования сварочных работ в перспективе может позитивно сказаться на обеспечении безопасности на критических важных объектах газовой инфраструктуры. Уже сейчас для этого делаются первые шаги», - рассказал ТАСС председатель совета директоров группы Лев Гориловский на Петербургском международном газовом форуме.

Ранее Минпромторг РФ предлагал провести эксперимент по маркировке полимерных труб и сырья для их производства с 1 июля 2024 г. по 31 августа 2025 г. Проект цифровой маркировки включает в себя обязательную привязку геодезической метки и фиксирование каждой трубы в контрольно-исполнительной съемке (КИС) и регистрацией в ГИС МТ «Честный знак».

«Для сетей газораспределения контроль качества и отсутствие фальсификата имеют особое значение во избежание аварий на газопроводах как опасных производственных объектах. Цифровая маркировка и онлайн-протоколирование могут решить эту задачу, как минимум на 30% снижая долю фальсификата. А телеметрия, сбор и обработка данных, создание цифровых двойников трубопроводных систем откроют новые возможности и точки роста для газовой отрасли», - добавил Гориловский.