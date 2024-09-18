Власти Петербурга вместе с банком ВТБ и "Объединенной судостроительной корпорацией" (ОСК) в настоящее время прорабатывают возможность создания судостроительного кластера по принципу разделения труда между предприятиями.

"Вместе с банком ВТБ и руководством ОСК мы прорабатываем планы по созданию

полноценного судостроительного кластера в Петербурге. Не какого-то формального

объединения, а настоящего, с разделением труда. Безусловно, здесь много вопросов по

размещению мощностей, социально-экономическому и технико-экономическому обоснованию

проекта. Принимать решение этой осенью будет правительство России", - сообщил губернатор

города Александр Беглов в четверг в эфире телеканала "78".

Он отметил, что для реализации проекта у города "есть и возможности, и компетенции, и вековая

традиция, которая восходит к Петру I, к истокам городской промышленности".

 Источник:Интерфакс-Россия 