На территории ТОР «Приморье» в селе Вольно-Надеждинское состоялось торжественное мероприятие

«Завод, который мы сейчас открываем, точно в правильное время оказался в правильном месте,
потому что потребности региона можно будет в достаточном объеме закрывать трубой,
производящейся непосредственно здесь», – сказал Председатель совета директоров Группы
ПОЛИПЛАСТИК Лев Гориловский.
ПЗПТ призван обеспечивать инфраструктурные проекты в рамках реализации программ развития
Дальнего Востока и Арктики качественной полимерной трубной продукцией. Текущие
инвестиции компании в создание нового производства составили 700 млн. рублей, до 2026 года в
рамках реализации второй очереди строительства планируется инвестировать в проект до 3 млрд.
рублей. Создается более 180 высокотехнологичных рабочих мест, планируется, что по
завершении строительства завод будет выпускать более 35 000 тонн трубной продукции в год.
«Первый крупный проект, где понадобились полимерные трубы – это Фокинский водовод 40 км,
на следующий год ждем, что мы будем прокладывать вторую линию водовода. Также у нас и в
Хасане будет строиться очень большой туристический кластер, федеральная программа «Пять
морей и озеро Байкал», поэтому вся продукция, производимая на этом заводе, будет нужна. Это
предприятие выгодно для Приморского края со всех сторон: здесь будет развиваться
инфраструктура, вовсю создаются рабочие места», – комментирует применение полимерных
труб в Приморье заместитель Председателя Правительства Приморского края Владимир
Малюшицкий.
Полиэтилен высокого качества для производства полимерных труб поставляет СИБУР. По
данным компании, в регионе наблюдается рост спроса на полимеры, драйвером которого
выступает строительство и, в частности, производство труб:
«За последний год рост спроса на полимеры на Дальнем Востоке составил 14%. Рост спроса на
полимерные трубопроводные системы по всей России в целом за последние 4 года вырос на 50%.
Это довольно убедительные цифры, которые красноречиво говорят о том, что продукция не
просто востребована, она имеет абсолютно объективное преимущество по сравнению с
традиционными историческими решениями; кратное преимущество в стоимости жизненного
цикла за счет срока службы и ряда функциональных свойств», – комментирует член Правления –
исполнительный директор СИБУРа Александр Петров.