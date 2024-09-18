На территории ТОР «Приморье» в селе Вольно-Надеждинское состоялось торжественное мероприятие

«Завод, который мы сейчас открываем, точно в правильное время оказался в правильном месте,

потому что потребности региона можно будет в достаточном объеме закрывать трубой,

производящейся непосредственно здесь», – сказал Председатель совета директоров Группы

ПОЛИПЛАСТИК Лев Гориловский.

ПЗПТ призван обеспечивать инфраструктурные проекты в рамках реализации программ развития

Дальнего Востока и Арктики качественной полимерной трубной продукцией. Текущие

инвестиции компании в создание нового производства составили 700 млн. рублей, до 2026 года в

рамках реализации второй очереди строительства планируется инвестировать в проект до 3 млрд.

рублей. Создается более 180 высокотехнологичных рабочих мест, планируется, что по

завершении строительства завод будет выпускать более 35 000 тонн трубной продукции в год.

«Первый крупный проект, где понадобились полимерные трубы – это Фокинский водовод 40 км,

на следующий год ждем, что мы будем прокладывать вторую линию водовода. Также у нас и в

Хасане будет строиться очень большой туристический кластер, федеральная программа «Пять

морей и озеро Байкал», поэтому вся продукция, производимая на этом заводе, будет нужна. Это

предприятие выгодно для Приморского края со всех сторон: здесь будет развиваться

инфраструктура, вовсю создаются рабочие места», – комментирует применение полимерных

труб в Приморье заместитель Председателя Правительства Приморского края Владимир

Малюшицкий.

Полиэтилен высокого качества для производства полимерных труб поставляет СИБУР. По

данным компании, в регионе наблюдается рост спроса на полимеры, драйвером которого

выступает строительство и, в частности, производство труб:

«За последний год рост спроса на полимеры на Дальнем Востоке составил 14%. Рост спроса на

полимерные трубопроводные системы по всей России в целом за последние 4 года вырос на 50%.

Это довольно убедительные цифры, которые красноречиво говорят о том, что продукция не

просто востребована, она имеет абсолютно объективное преимущество по сравнению с

традиционными историческими решениями; кратное преимущество в стоимости жизненного

цикла за счет срока службы и ряда функциональных свойств», – комментирует член Правления –

исполнительный директор СИБУРа Александр Петров.