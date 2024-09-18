25 сентября 2024 по адресу: Москва, Тверская, 22 Hotel Continental состоится XIV конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа» (НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА - 2024)

Участники дискуссии обсудят зависимость нефтегазоперерабатывающих производств от
зарубежных технологий, перспективы развития отечественных технологий, опыт разработки и
внедрения отечественных технологий гидроконверсии и замедленного коксования, направления
технологического развития переработки нефти и газа в современных условиях, интеграцию
производств нефтегазопереработки и нефтехимии.
К участию приглашены главные технологи КИНЕФ, ТАНЕКО, Газпром нефтехим Салават,
Газпромнефть-ОНПЗ, Иркутский завод полимеров, Казаньоргсинтез, ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка, ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, РНПК, ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез, ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, РН-Комсомольский НПЗ, РН-
Туапсинский НПЗ, Славнефть-ЯНОС, СТАВРОЛЕН, Афипский НПЗ и многие другие
представители компаний нефтегазопереработки. Дискуссия технологов пройдет 25 сентября
2024 года в Москве в рамках ежегодной XIV конференция «Модернизация производств для
переработки нефти и газа» (НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА - 2024).
В программе конференции:
Дискуссия технологов нефтегазоперерабатывающих производств
Совещание главных инженеров и главных механиков производств переработки нефти и газа
Обзор инвестиционных проектов строительства установок на НПЗ
Обзор критически важного оборудования для нефтегазопереработки
Обсуждение проблем доступности лицензий на импортное оборудование и сервисное
обслуживание
Новые каналы поставок и сотрудничества (Китай, Иран, Турция) в условиях санкций
Трудности при закупке запасных частей и МТР для обслуживания иностранного оборудования
Актуальные вопросы импортозамещения критического оборудования
Внедрение российских технологий АСУ ТП на предприятиях нефтегазопереработки
Текущие и перспективные потребности для реализации программы реконструкции и ремонта
НПЗ
На мероприятии будут подведены итоги опроса крупнейших нефтегазовых компаний по
выявлению лучших производителей в номинациях: реакторы, колонное оборудование, насосно-
компрессорное оборудование, печное оборудование, центробежные насосы, емкостное
оборудование, аппараты воздушного охлаждения, трубопроводная арматура, теплообменное
оборудование, КиП и автоматика, электротехническая продукция, инжиниринговые компании,
катализаторы, пожарное оборудование.
тел.: (495) 514-4468, 514-5856