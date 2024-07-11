На заводе АРМАЛИТ «Музыка для машин» в рамках фестиваля «Время, вперёд!» выступили музыканты Губернаторского симфонического оркестра.

В программе концерта из серии «Симфония заводских цехов» было сочинение «Завод. Музыка машин» для оркестра, с партией «железного листа», написанное композитором Александром Мосоловым в 1928 году. Специально для выступления была оборудована сцена, расставлено около 1000 стульев в зрительном зале, установлены экраны и световое оборудование.

Завод «Армалит «специализируется на разработке, производстве и испытаниях трубопроводной арматуры для судостроительной, нефте-, газодобывающей, химической и атомной отраслей промышленности.

Другие мероприятия на заводах пройдут уже в ближайшие дни: 12 июля концерт пройдет на ОДК «Климов», 18 июля «Симфонию заводских цехов» будет принимать Средне-Невский судостроительный завод. А в августе оркестр ждут на «Силовых машинах», Ленинградском механическом заводе имени К. Либнехта, Обуховском и Кировском заводах. В программе выступлений — русская классика и музыка советского периода. Данные правительства Санкт-Петербурга

