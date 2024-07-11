Инвестиционное соглашение

9 июля 2024 года в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2024» губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер и директор ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» Александр Петрович Невский подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие промышленности, в том числе об увеличении производственных мощностей по выпуску трубопроводной арматуры в регионе. В рамках соглашения завод «ЧелябинскСпецГражданСтрой», входящий в ГК ЛД, планирует увеличить мощности по производству импортозамещающей трубопроводной арматуры. Срок реализации инвестиционных проектов рассчитан до 2029 года. Объем капиталовложений составит свыше 1,5 млрд рублей. Будут построены новые производственные цеха. Планируется создание более 250 рабочих мест. Так же, помимо увеличения объемов уже выпускаемой продуктовой линейки, в процессе реализации проекта на заводе освоят производство термоголовок, и фторопласта. «ЧелябинскСпецГражданСтрой» системообразующее предприятие арматуростроения в России. Стальные шаровые краны произведенные на заводе «ЧСГС» работают на сетях тепло-, газо- и водоснабжения по всей стране и ближнему зарубежью. Экспорт продукции осуществляется в 24 страны мира.

