Модернизированные неполнопроходные шаровые краны ДУ 400 серии Energy Группы LD

Инженерно-конструкторский отдел завода «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ГК LD) постоянно проводит анализ эксплуатационных характеристик своей продукции, как на стендах в цехах, так и на объектах заказчиков. В результате этой деятельности в конструкцию шаровых кранов вносятся изменения, повышающие надежность конечного продукта. В июне ЧСГС анонсировали модернизацию шаровых кранов ДУ 400 неполнопроходной серии Energy. И уже с июля месяца в производство были запущены краны с увеличенным проходным диаметром до 350 мм. Модернизированные краны уже доступны для заказа. Краны серии Energy зарекомендовали себя на рынке как надежный и качественный продукт, пользуются стабильно высоким спросом у обслуживающих организаций, производятся из стали 09г2с в исполнениях для водо- и газопроводов. Краны серии Energy: - эффективно контролируют поток рабочих сред в трубопроводах - используются в системах тепло- и хладоснабжения, а также на промышленных объектах - используются в точках учета тепловой энергии и централизованных тепловых пунктах - используются в сфере жилищно-коммунального хозяйства. - совместимы с различными жидкостями, включая теплосетевую воду, специализированные теплоносители, а также растворы этиленгликоля или пропиленгликоля до 50%, и другие жидкости, устойчивые к коррозии материалов крана - подходят для работы в различных климатических условиях, от -60°C до +200°C - отличаются максимальной герметичностью класса «А» согласно ГОСТ 9544 - цельносварная конструкция исключает наличие резьбовых соединений на корпусе, что минимизирует риск утечек при динамических нагрузках.

