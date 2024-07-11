А.Дюков: нефтяная отрасль – это отрасль наукоёмкая и импортонезависимая. Дефицит - 200 позиций.

Для того чтобы нефть найти, добыть и переработать, нужны тысячи технологий, нужны тысячи разных видов оборудования, а именно 1400 видов базового оборудования, которое для этого необходимо. В принципе каждый вид оборудования важен. Я хочу сказать, что если говорить о машиностроителях и российских нефтяных компаниях, то мы за это время проделали большую работу по достижению импортонезависимости и обеспечению технологической независимости. В настоящий момент, если говорить о дефиците какого-то оборудования, то это всего 200 позиций. 1200 позиций – это та работа, которая была проделана за последние годы. Каждой технологией и видом оборудования, которые мы научились производить, можно гордиться. Мы ставим перед собой задачу к 2027 году этот дефицит устранить, что касается оборудования. По технологиям мы импортонезависимы, полностью независимы технологически. По оборудованию есть небольшая зависимость, но к 2027 году она будет устранена. Это позволит не только достигнуть технологической независимости, но это даст дополнительные заказы для наших машиностроителей. Мы оцениваем объёмы этих дополнительных заказов в один триллион рублей. И конечно, цифровые технологии имеют очень важное значение, позволяют значительно повысить эффективность работы как с трудноизвлекаемыми запасами, так и с обычными, традиционными запасами. Мы их применяем по всей цепочке создания стоимости: от геологоразведки до добычи, переработки и реализации.

